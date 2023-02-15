台灣自由行須知 港人出發前必睇！

一眾愛到台灣旅行的香港朋友苦等多時，昨日終於收到好消息！台灣陸委會日前公布，港澳人士可以下周一（2月20日）起以自由行方式赴台旅行。不過三年沒有訪台，出發前必須留意文中的入境安排及當地防疫措施，做足準備！

台灣入境所需文件

港人入境台灣，只需於出發前申請俗稱「入台證」的《香港澳門居民網路申辦入臺許可同意書暨入境登記表》，簽證申請將於2月20日上午9時開放； 亦可選擇在機場、港口申請落地簽證。

疫苗接種及核酸檢測

根據台灣最新的入境安排，港人即使未有接種新冠疫苗，都可入境，亦不用提供核酸檢測陰性證明。

旅客要遵從「0+7自主防疫」

所有入境台灣的旅客需要遵從「0＋7」的自主防疫規定，「0＋7」的「0」是指入境當天，「7」就是之後的7天，前後共8天。「自主防疫」的意思，是入境後毋須隔離，但入境起「0＋7」的8天內，要自律監察自己有否確診。

戶外戴口罩

雖然台灣當局於2月20日起放寬防疫措施，但由於旅客需跟從「0+7自主防疫」，外出時必須全程佩戴口罩。不過據悉當地因違反口罩令而被罰款的個案極少，工作人員大多會先口頭勸喻。

室內戴口罩

台灣衛生福利部早前宣布，2月20日起亦會放寬室內戴口罩的規定，進入餐廳、戲院等場所都不強制戴口罩。不過乘搭公共交通工具包括捷運、公車等，則須全程戴口罩。

而旅客就需跟從「0+7自主防疫」，外出時必須全程佩戴口罩。

在台灣違反口罩令

根據台灣《傳染病防治法》的規定，若違反相關防疫規範，將處以新台幣3000元（約港幣776元）以上、1萬5000元（約港幣3883元）以下的罰款。

「自主防疫」期間不用天天快測

台灣自2023年2月7日起，已取消旅客須有兩日內快測陰性結果才可外出，改為自主防疫期間出現症狀時才使用。

在台期間不幸確診

外地旅客若在台灣旅遊期間不幸確診，於自主防疫期間可聯繫就近醫療院所進行遠距/視訊診療，或聯絡地方政府衛生局協助。外地人士若有符合居家照護地點，需進行5天居家照護，期間可外出，唯禁止聚餐、聚會等近距離或群聚型活動；沒有的話，則由地方政府衛生局協助安置於加強型防疫旅館／集中檢疫所，或其他指定處所隔離。

不建議前往的地方

盡量避免接觸重症高風險對象 (包括65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等) 。另外，避免前往醫療機構及長期照顧服務機構，如必須前往，則需持當日快測陰性證明。

查詢入台證、入境相關問題

台北經濟文化辦事處

電話：(852) 2525 8316

澳門辦事處

電話：(853) 2830 6289