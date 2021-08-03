輕佻採訪賽艇女將洪詠甄 吳業坤道歉：表現不專業

無綫東京奧運主持繼陳約臨被批欠專業後再爆採訪災難，吳業坤和周奕瑋採訪港隊賽艇女將洪詠甄時又出醜，當時周奕瑋大叫截停女方：「阿甄，可唔可以阻你10秒呀？」女方停下受訪，周奕瑋問坤哥：「乜你唔係有嘢問佢咩？」怎料坤哥竟然說：「冇呀，你走啦！」周奕瑋之後問洪詠甄：「佢想問你鍾意方力申啲歌多啲定佢啲歌多啲？」洪詠甄呆了幾秒，很尷尬說：「其實我冇聽中文歌！」周奕瑋即笑坤哥：「你冇用㗎，吳業坤，自己都唔夠膽問！」事後被網民狂轟不尊重！

今日坤哥在IG貼全黑相撰文道歉：「本人吳業坤現為在《東京五輪直送》節目中跟洪詠甄小姐於練習後訪問的失言作出道歉。事發在開幕禮前洪小姐練習後完成圍訪後，在她離開前做了一個突發的訪問，當刻未能好好處理內容及表現不專業，拍攝後自覺對她感到抱歉及怕令到感到不尊重，當晚已即時親自direct message 中向她致歉。在數天前第14集的節目播出後，我個人的不專業令大家反感，在此再一次向所有受影響的人士作出深切的歉意。多謝各位的批評和意見，會繼續反省和吸取教訓，謝謝。希望各位在餘下的賽事繼續支持每一位香港運動員，加油。」

之後周奕瑋亦在IG道歉：「感謝這幾天各位對我的意見，我都有好好閱讀及反省。因這次訪問拿捏不宜，為洪詠甄小姐添了麻煩，於當天已向洪小姐本人致歉，請容許我為這次的言行再次作出誠懇道歉。我會好好汲取這次的經驗，緊記各位說過的話，懷着尊重和謙卑的心去完成往後的每一次工作。這幾天佔用了大家的時間實在非常不好意思，未來請各位繼續指教。」

而洪詠甄亦有在IG發文表示：「我自己都冇特別在意，希望大家唔好再過度反應喺呢件小事。大家好好享受今次嘅奧運吧！」

無綫東京奧運主持繼陳約臨（左二）被批欠專業後再爆採訪災難，吳業坤（右）和周奕瑋（右二）採訪港隊賽艇女將洪詠甄時又出醜。

當時周奕瑋大叫截停女方：「阿甄，可唔可以阻你10秒呀？」女方停下受訪，周奕瑋問坤哥：「乜你唔係有嘢問佢咩？」怎料坤哥竟然說：「冇呀，你走啦！」

周奕瑋之後問洪詠甄：「佢想問你鍾意方力申啲歌多啲定佢啲歌多啲？」洪詠甄呆了幾秒，很尷尬說：「其實我冇聽中文歌！」

周奕瑋即笑坤哥：「你冇用㗎，吳業坤，自己都唔夠膽問！」事後被網民狂轟不尊重！

今日坤哥在社交平台撰文道歉。

坤哥寫道：「本人吳業坤現為在《東京五輪直送》節目中跟洪詠甄小姐於練習後訪問的失言作出道歉。」

之後周奕瑋亦在IG道歉。

周奕瑋寫道：「因這次訪問拿捏不宜，為洪詠甄小姐添了麻煩，於當天已向洪小姐本人致歉，請容許我為這次的言行再次作出誠懇道歉。」

洪詠甄亦有在IG發文回應事件。