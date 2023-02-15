Anson Lo 出席OOHA周年活動 太古城中心設兩星期打卡位兼送教主簽名禮盒

汽水品牌OOHA誕生1周年，產品以0糖分、0卡路里、0脂肪作賣點，為追求健康人士而設。為慶祝品牌成立周年，OOHA由即日起在太古城中心設立為期兩星期的「OOHAppy Land」，今日品牌大使 Anson Lo （盧瀚霆）更出席揭幕活動，獲逾千名粉絲到場應援，場面墟冚。

最近榮升老闆，創立自家服裝品牌ALLOVER的 Anson Lo 今日以一身黃藍配色造型示人，商場內一眾神徒隨即尖叫。Anson Lo在台上與粉絲近距離互動，其中1位即場示愛，在遊戲環節表示把柚子海鹽味OOHA送給教主，希望他喝下時，可以由內到外感受到粉絲對他的愛。

Anson Lo 今日以品牌大使身份出席OOHA活動

最後Anson Lo更親自率先示範「OOHAppy Land」重點打卡位，與另一個自己——投影牆上擺好pose的 Anson Lo合照。「OOHAppy Land」將設有3個2米高大型投影牆，無間斷播放Anson Lo的3款短片與各位 合照，人人有分，永不落空。

「OOHappy Land」期間限定體驗

短片打卡位：Anson Lo互動大型投影牆，場內設有3個2米高的大型投影牆， 無間斷播放3段短片，分別為可以同 Anson Lo「背靠背」、 齊齊以0 糖0卡0脂的OOHA乾杯 「Cheers」、或甜蜜滿瀉「砌心心」。

硬照打卡位

「驚喜體驗位」：重現Anson Lo廣告片的「驚喜場景」，「OOHAppy Land」設置過三關、搖搖板、配對等遊戲小站。

4個期間限定禮品

除了打卡裝置及擺設，「OOHAppy Land」現場亦籌備了一系列禮遇予各位支持者，務求令大家滿載而歸。

登記全新「可口可樂」會員獎賞計劃 Coke+後，即可輕鬆獲得一張「OOHAppy Land」明信片，更可即場打卡。(每個帳戶限換一次，名額5,000份。）

現場可用八達通以慶生價$1購買一罐200ml 迷你罐OOHA。(每人限買一次，名額10,000份。)

於太古城APITA超級市場購買兩排6罐裝迷你罐裝OOHA產品(任何口味)，可憑當日有效收據並於活動時間內，在 「OOHAppy Land」以扭蛋機扭蛋一次， 抽出 OOHAx Anson Lo 限量版便利貼一 個。(每人限抽一次，名額500份。)

於「OOHAppy Land」活動舉辦期間，只要於Instagram發佈現場打卡照片(Story 或 Post 形式均可參與，需設定賬戶為公開)，並 tag @ooha.hk 及兩位朋友，內容「最驚喜」的粉絲，將有機會獲得 Anson Lo 簽名版OOHA禮盒一個(每周選出一位，總名額共兩位)，或OOHA禮品包(包括 OOHA襪一雙及OOHA手提袋一個，每周選出五位，總名額共10位)。

除了「OOHAppy Land」活動外，由即日起至3月9日，於全港不同的銷售點購買OOHA汽水滿指定條件後，也會送贈OOHA禮品，禮品換領詳情如下：

銷售點 換領時段 換領方法 禮品 7-Eleven 2月15至28日 購買3支 500 毫升 OOHA(任何口味) OOHA x Anson Lo黄色便利貼一個（隨機） OK及Vango便利店 2月16至3月1日 購買3支 500 毫升 OOHA(任何口味） OOHA x Anson Lo粉紅色便利貼一個（隨機） 百佳超級市場 2月24至3月9日 購買總值$49的OOHA產品(任何口味） OOHA毛巾一條（黃色） 惠康超級市場、大生 生活超市、味之戀 人、Daily Manso 2月24至3月9日 購買總值$49的OOHA產品(任何口味） OOHA毛巾一條（粉紅色）

「OOHAppy Land」

日期：即日起至2月28日

時間：1200-2100

地址：鰂魚涌太古城中心2樓中庭

