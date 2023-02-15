娛樂, 食玩

Anson Lo 出席OOHA周年活動 太古城中心設兩星期打卡位兼送教主簽名禮盒

by editorial

汽水品牌OOHA誕生1周年，產品以0糖分、0卡路里、0脂肪作賣點，為追求健康人士而設。為慶祝品牌成立周年，OOHA由即日起在太古城中心設立為期兩星期的「OOHAppy Land」，今日品牌大使 Anson Lo （盧瀚霆）更出席揭幕活動，獲逾千名粉絲到場應援，場面墟冚。

最近榮升老闆，創立自家服裝品牌ALLOVER的 Anson Lo 今日以一身黃藍配色造型示人，商場內一眾神徒隨即尖叫。Anson Lo在台上與粉絲近距離互動，其中1位即場示愛，在遊戲環節表示把柚子海鹽味OOHA送給教主，希望他喝下時，可以由內到外感受到粉絲對他的愛。

Anson Lo
Anson Lo 今日以品牌大使身份出席OOHA活動
Anson Lo
Anson Lo
Anson Lo
Anson Lo
Anson Lo
Anson Lo
Anson Lo
Anson Lo

最後Anson Lo更親自率先示範「OOHAppy Land」重點打卡位，與另一個自己——投影牆上擺好pose的 Anson Lo合照。「OOHAppy Land」將設有3個2米高大型投影牆，無間斷播放Anson Lo的3款短片與各位 合照，人人有分，永不落空。

「OOHappy Land」期間限定體驗

短片打卡位：Anson Lo互動大型投影牆，場內設有3個2米高的大型投影牆， 無間斷播放3段短片，分別為可以同 Anson Lo「背靠背」、 齊齊以0 糖0卡0脂的OOHA乾杯 「Cheers」、或甜蜜滿瀉「砌心心」。
硬照打卡位
「驚喜體驗位」：重現Anson Lo廣告片的「驚喜場景」，「OOHAppy Land」設置過三關、搖搖板、配對等遊戲小站。

4個期間限定禮品

除了打卡裝置及擺設，「OOHAppy Land」現場亦籌備了一系列禮遇予各位支持者，務求令大家滿載而歸。

登記全新「可口可樂」會員獎賞計劃 Coke+後，即可輕鬆獲得一張「OOHAppy Land」明信片，更可即場打卡。(每個帳戶限換一次，名額5,000份。）
現場可用八達通以慶生價$1購買一罐200ml 迷你罐OOHA。(每人限買一次，名額10,000份。)
於太古城APITA超級市場購買兩排6罐裝迷你罐裝OOHA產品(任何口味)，可憑當日有效收據並於活動時間內，在 「OOHAppy Land」以扭蛋機扭蛋一次， 抽出 OOHAx Anson Lo 限量版便利貼一 個。(每人限抽一次，名額500份。)
於「OOHAppy Land」活動舉辦期間，只要於Instagram發佈現場打卡照片(Story 或 Post 形式均可參與，需設定賬戶為公開)，並 tag @ooha.hk 及兩位朋友，內容「最驚喜」的粉絲，將有機會獲得 Anson Lo 簽名版OOHA禮盒一個(每周選出一位，總名額共兩位)，或OOHA禮品包(包括 OOHA襪一雙及OOHA手提袋一個，每周選出五位，總名額共10位)。

除了「OOHAppy Land」活動外，由即日起至3月9日，於全港不同的銷售點購買OOHA汽水滿指定條件後，也會送贈OOHA禮品，禮品換領詳情如下：

銷售點換領時段換領方法禮品
7-Eleven2月15至28日購買3支 500 毫升 OOHA(任何口味)OOHA x Anson Lo黄色便利貼一個（隨機）
OK及Vango便利店2月16至3月1日購買3支 500 毫升 OOHA(任何口味）OOHA x Anson Lo粉紅色便利貼一個（隨機）
百佳超級市場2月24至3月9日購買總值$49的OOHA產品(任何口味）OOHA毛巾一條（黃色）
惠康超級市場、大生 生活超市、味之戀 人、Daily Manso2月24至3月9日購買總值$49的OOHA產品(任何口味）OOHA毛巾一條（粉紅色）

「OOHAppy Land」
日期：即日起至2月28日
時間：1200-2100
地址：鰂魚涌太古城中心2樓中庭

更多文章

動漫迷注意！BANPRESTO EXPO登陸朗豪坊 4大主題展區＋搶先日本發售模型

2023 年 2 月 14 日
黃心穎

黃心穎復出推新歌 鄭秀文大方回應

2023 年 2 月 14 日
有關我們及查詢 免責聲明 私隱條例
2021 Copyrights Ⓒ Printed by "Metro Daily Limited". All Rights Reserved.
Address: 12/F., Tern Centre, Tower 1, 237 Queen’s Road Central, Hong Kong.