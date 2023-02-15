Anson Lo 出席OOHA周年活動 太古城中心設兩星期打卡位兼送教主簽名禮盒
汽水品牌OOHA誕生1周年，產品以0糖分、0卡路里、0脂肪作賣點，為追求健康人士而設。為慶祝品牌成立周年，OOHA由即日起在太古城中心設立為期兩星期的「OOHAppy Land」，今日品牌大使 Anson Lo （盧瀚霆）更出席揭幕活動，獲逾千名粉絲到場應援，場面墟冚。
最近榮升老闆，創立自家服裝品牌ALLOVER的 Anson Lo 今日以一身黃藍配色造型示人，商場內一眾神徒隨即尖叫。Anson Lo在台上與粉絲近距離互動，其中1位即場示愛，在遊戲環節表示把柚子海鹽味OOHA送給教主，希望他喝下時，可以由內到外感受到粉絲對他的愛。
最後Anson Lo更親自率先示範「OOHAppy Land」重點打卡位，與另一個自己——投影牆上擺好pose的 Anson Lo合照。「OOHAppy Land」將設有3個2米高大型投影牆，無間斷播放Anson Lo的3款短片與各位 合照，人人有分，永不落空。
「OOHappy Land」期間限定體驗
4個期間限定禮品
除了打卡裝置及擺設，「OOHAppy Land」現場亦籌備了一系列禮遇予各位支持者，務求令大家滿載而歸。
除了「OOHAppy Land」活動外，由即日起至3月9日，於全港不同的銷售點購買OOHA汽水滿指定條件後，也會送贈OOHA禮品，禮品換領詳情如下：
|銷售點
|換領時段
|換領方法
|禮品
|7-Eleven
|2月15至28日
|購買3支 500 毫升 OOHA(任何口味)
|OOHA x Anson Lo黄色便利貼一個（隨機）
|OK及Vango便利店
|2月16至3月1日
|購買3支 500 毫升 OOHA(任何口味）
|OOHA x Anson Lo粉紅色便利貼一個（隨機）
|百佳超級市場
|2月24至3月9日
|購買總值$49的OOHA產品(任何口味）
|OOHA毛巾一條（黃色）
|惠康超級市場、大生 生活超市、味之戀 人、Daily Manso
|2月24至3月9日
|購買總值$49的OOHA產品(任何口味）
|OOHA毛巾一條（粉紅色）
「OOHAppy Land」
日期：即日起至2月28日
時間：1200-2100
地址：鰂魚涌太古城中心2樓中庭