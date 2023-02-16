因應需要　選擇3種包皮手術

男性包皮是一個常見的問題。其實在出生時，包皮是扮演著保護性的作用，因為BB出生後都會使用尿片，而尿液成份之中含有阿摩尼亞，屬於刺激物，而包皮則可以保護龜頭和尿道口，免受尿液內的阿摩尼亞刺激。

可是，包皮本身也會產生其他問題，尤其常見的是包皮口太窄，無法翻開來清洗，很多時會形成包皮炎或龜頭炎等發炎問題。一般來說，BB出生後第一年經常都會出現上述發炎的情況，但在一歲後的年紀也屬於常見。

當小朋友長大，很多時包皮會隨著年紀逐漸鬆開，容易翻開來清洗，便不再有問題。但若包皮口一直過窄，無法翻起，便容易積聚污垢，產生發炎的情況。所以如果小朋友包皮口過窄，或經常出現發炎，我們都會建議考慮做包皮手術。

現時包皮手術主要分幾種：

傳統包皮手術，以手術刀和剪等切除多餘的包皮，然後縫合傷口。傷口多會紅腫一段時間。 包皮激光手術，無需再用刀剪，手術後仍需縫合傷口，和傳統手術一樣傷口會紅腫一段時間，康復期也和傳統手術相近。 包皮槍，是目前較新的微創方法，以一種特別為割包皮而造的儀器，套著陰莖前端部份，調校好適當位置，便可以啟動包皮槍，同時切除多餘的包皮和以一排小釘把傷口縫合，好處是過程比較快，以及較少傷口紅腫；而缺點則是手術後要紮著傷口數天以防止流血，縫合的小釘則會在手術後兩星期左右脫落。

以上三種包皮手術各有特點，而在適合的歲數方面，我們會建議如無必要，最好在三歲之後進行包皮手術，因為小朋友進行包皮手術都需要全身麻醉，在三歲後進行會比較適合。但當然，若小朋友的包皮問題在三歲前已非常困擾，例如經常發炎，早於三歲前做手術也沒有問題的。

可是，個人建議，如果家長想為小朋友選擇包皮激光手術或包皮槍，可能年紀再大一點會比較好，例如七、八歲左右。在激光手術來說，希望年紀稍大可減低激光影響龜頭、尿道口等位置的風險；而包皮槍方面，因縫合小釘要約兩星期才脫落，年紀稍大的小朋友會較容易處理。