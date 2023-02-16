3韓國遊客日本浸溫泉死亡 醫生提醒4類人超高危！附15項浸溫泉貼士

日本開關已有一段日子，相信各位旅客開始計劃走訪日本，甚至已經旅行完畢。日本正值處於寒冬，滑雪和浸溫泉這些活動確實少不了，可是在剛過去的農曆新年長假期，卻有韓國遊客因 浸溫泉 而死亡。據韓媒《韓民族日報》報道，自去年10月開始，先後有3名韓國人到日本浸溫泉時出現熱休克而不幸去世，原因是體溫急劇變化，血壓急升導致腦中風或心肌梗塞等症狀而死亡。

報道指，76歲的韓國男遊客在上月20日於日本溫泉酒店浸溫泉後，因血壓急劇上升而死亡。當時同行兒子聞言，從休息室跑進溫泉內部見到父親正接受心肺復甦。同時由於酒店自動體外心臟除顫器出現故障，加上救護車在報警後40多分鐘才到達，最終在暈倒後將近2小時才被送往醫院，結果宣告死亡。死者兒子表示父親從不煙不酒，也沒有疾病，沒想到浸溫泉會發生這樣的事故，又指當地導遊並沒有提醒浸溫泉的危險性。

報道引述韓國江北三星醫院家庭醫學科教授姜在憲解釋：「當我們脫去衣服感到寒冷時，身體為了防止體熱流失而收縮血管，血壓會因而上升。當血壓急劇上升就可能會因心肌梗塞或腦梗塞而猝死；突然進入溫水後，血管瞬間放鬆，血壓亦急降，就可能會出現暈厥狀況。」姜教授又指高齡、高血壓、患有腦血或心血管疾病人士應要多加注意。

按北海道保健福祉部在官網提醒15大浸溫泉貼士：

浸溫泉前

避免在進食前後和飲酒後立即入浴。 應讓過勞的身體休息一下。 運動後讓身體休息30分鐘才浸溫泉。 老人、兒童和肢體殘障人士應避免單獨浸溫泉。 浸溫泉前，前應先將熱水倒在手腳上，讓身體適應溫泉。 應提前喝一杯水以防脫水。 老年人、高血壓或心臟病患者應避免浸42度或上水。

浸溫泉期間

起初浸溫泉每日最多1-2次，待習慣後可增加至2-3次。 起初浸溫泉每次3-10分鐘，習慣後可增至15-20分鐘。 心肺功能患病者，半身浴或局部浴比全身浴更可取。

浸溫泉後