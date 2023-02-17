血虛易惹風疹 外洗可減痕癢

曾經有一位女病人，每個月某些時候都會出現「風疹」。時間絕大部分是晚上看電視時，一邊看，一邊雙腿就會出現淡白色的痕癢風團，愈抓就愈多，可是睡一覺就沒有了。翌日晚上又再出現，令她非常困擾。仔細詢問之下，她的皮膚一直沒有過敏史，而每次發風疹的時候都在來月經前數天至行經中期，月經量偏少。此症應是她素體血虛，經行時陰血下注於胞宮，肌膚失去陰血濡潤，以致血虛生風，形成經前風疹塊，入夜加重。

風癩又稱「風疹」，中醫專稱「瘾疹」，西醫稱為「蕁麻疹」。它會在皮膚上形成一團一團凸起，非常痕癢，而且又和風一樣來無影去無蹤，突然出現又突然消散。

中醫角度的「風」，含意很廣，包括「外風」和「內風」。外風包括自然界的風、和跟風一起來的致敏原如花粉、塵屑、毛髮等；而內風是體內生的風，例如血虛引動的風、肝火旺盛引動的風等等。外風引起的風疹，病人往往能說得出成因，例如對海鮮敏感、花粉敏感等；而內風引動的風疹，往往要細心問症才可得知。

皮膚的問題是「有諸內而形於外」，必須找出體內問題才可有效處理。很多人以為風疹必定是濕熱，以清熱藥、涼茶來處理，只會令問題更加嚴重。風疹患者在發作時可用香樟木1兩、蠶砂半兩、冬瓜皮1兩、地膚子1兩煎湯外洗或濕敷，可減輕痕癢。