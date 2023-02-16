另類Omakase？網民投訴元朗米線舖擅自換配料：冇肥牛又唔講，求其畀啲金菇我

米線店開到成行成市，Facebook更有近20萬粉絲的「香港米線關注組」，可見米線深得港人喜愛。市面大多數 米線 店都提供相對高自由度予顧客，從湯底、辣度、配料都可以由顧客按個人喜好選擇，但如果你選擇的跟實物不相符，對方還採取理直氣壯的態度，又應如何是好？

日前有網民在Facebook「食在元朗」群組怒斥元朗一間米線店，表示自己在OpenRice下單外賣自取，回家後發現米線配料在毫無預警下被更換，事主道：「叫外賣自取，山長水遠拎到番屋企，冇蘿蔔又唔講，冇肥牛又唔講，打畀佢問佢咩事，佢話冇餸求其畀啲金菇我，真係好野，垃圾舖頭。」從帖文可見，事主購買麻辣小鍋米線，再加豬大腸、蘿蔔和肥牛配菜，不過憑肉眼就未見米線中有蘿蔔和肥牛，反而多了事主沒有下單的金菇。

事主在「食在元朗」Facebook群組怒斥米線店

帖子引來不少街坊留言，有幾位亦分享自己也曾中伏，有人表示：「我買呢間嘢都試過返到屋企，佢冇畀湯，落返去同佢講，佢話佢自己追唔到我，話係我自己冇拎。但係當時佢手抽兩袋外賣，淨係畀一袋我，但係我當時行得超慢，我仲有回頭望過冇人追我。」、「叫咗三個餸，但嗰三個餸並唔係我叫嗰三款。」、「上次買外賣又係一樣啲餸無一樣係我點嗰啲嚟。」有網民更指店舖職員服務態度差，編輯翻查OpenRice食評，原來早於2018年已有食客投訴過上述問題。