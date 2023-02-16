內地網紅「峰哥」遊香港 不怕說普通話被歧視｜批香港車費恐怖、港人素質不行

香港與內地全面通關，不少內地旅客來港旅遊，早前更有一位內地女網紅拍片挑戰「在香港只用普通話」，看看說普通話是不是真的會被店家歧視，影片引起一番熱議。最近，另一位在內地擁有過百萬粉絲的旅遊網紅「峰哥亡命天涯」，亦於Bilibili分享在港旅遊的影片，峰哥除了提到香港的食物外，又討論有關內地人指被港人歧途的問題，他似乎有不一樣的看法？

「峰哥」遊香港 — 車費恐怖、港人素質不行

「峰哥亡命天涯」表示自己是事隔三年出境，到香港旅遊，並入住尖沙咀重慶大廈的賓館。不過峰哥來到香港第一個感覺，就是交通費很貴！他表示從口岸乘港鐵到尖沙咀要44港元，「這個價格真的是恐怖」。到達尖沙咀，他看見有人過馬路時「衝紅燈」，讓他不禁說一句「素質不行啊」。

峰哥認為港鐵車費很「恐怖」

有人過馬路時「衝紅燈」的情景

峰哥又指香港的人口老化問題似乎十分嚴重，因為他在街上看到兩位長者拿著大大的購物袋，他表示若在內地的話，這個歲數的老人家早已兒孫滿堂，根本不用自己購物或拿袋；他又指香港的街道「冷冷清清」、「太蕭條太破敗了」，似乎未有留下好印象。

峰哥認為香港的「菠蘿油」談不上特別好吃，覺得在任個何地方都可以自己做來吃，直言「香港做的更好吃只是一種封建迷信」

服務員只是「工具人」

提到不少內地人在網上表示，在香港從事服務行業的人員對內地旅客不佳，聲稱遭歧視的說法比比皆是。但峰哥表示聽到別人這樣說時「愣了一下」，因為他從不留意服務員的表情或語氣，形容他們就像「工具人」一般；及後他又指服務員無論在任何社會，都只是「最基層」，所以根本不用跟社會的基層去「較勁」。

覺得被歧視的人 可能本身已在歧視自己

提到不少網民要求他也挑戰「在香港說普通話會不會受到歧視」，峰哥認為提出這種想法的人，本身已經是在歧視自己，「稍微有那麼一點自輕自賤了」；而且如果抱著這樣的心態拍片，說者無意聽者有心，無論對方是否真的有歧視成份，也很容易先入為主。

歎地道美食

峰哥來港旅行也算是入鄉隨俗，影片中沒有看到他光顧專做遊客生意的店或甚麼高級餐廳，去的地方反而是不少港人日常也會光顧的食肆如熟食中心、兩餸飯等。

海防道熟食中心的咖喱和牛雜 近年大熱的兩餸飯