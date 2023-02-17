布斯韋利士證實患上「額顳葉認知障礙症」家人發聲明：目前沒有方法治療

曾演出《虎膽龍威》系列、《鬼眼》等經典電影的荷里活男星布斯韋利士(Bruce Willis)，去年3月由家人宣布因患上失語症(Aphasia) 而將退出影壇，消息震驚全球影迷。事隔不足一年，布斯韋利士的家人昨日於社交網站宣布，父親患上額顳葉認知障礙症(Frontotemporal Dementia)，目前沒有治療這種疾病的方法。

布斯韋利士

布斯韋利士的長女Rumer Willis在Instagram上發表聲明，指父親已證實患上額顳葉認知障礙症，形容「雖然令人悲痛，但醫生終於有了一個明確的診斷，讓大家都鬆了一口氣。」

聲明中又指，現時並無治療這種病的方法，但希望在未來幾年會有突破；而在布斯韋利士患病的這個時候，希望所有媒體的注意力，都集中在這個有待更多認識和研究的疾病上。

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現年67歲的布斯韋利士為荷里活知名男星，在1988年憑電影《虎膽龍威》(Die Hard)奠定其動作巨星地位，《虎膽龍威》全系列共五集，多年來人氣不減；另一部他主演的懸疑驚嚇片《鬼眼》（The Sixth Sense），同為電影史上的經典作。

布斯韋利士主演的《虎膽龍威》