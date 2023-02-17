香港酒店Staycation｜東涌酒店聯乘McLaren 60分鐘試駕超跑＋限定禮品＋雙人晚餐

香港酒店Staycation｜去Staycation玩一晚還可以駕駛超跑？香港東涌世茂喜來登酒店與McLaren Hong Kong首度攜手推出Staycation計劃，住客除了享用豪華套房及美食外，更可以一試駕駛McLaren超級跑車，遊覽酒店附近的景點，以奢華的方式探索大嶼山。機會難逢，車迷不容錯過！

香港酒店Staycation｜東涌酒店聯乘McLaren

【「喜」動 McLaren 之旅】住宿計劃供應日期由2023年2月25日至3月26日，可一圓超跑愛好者的心願，於寬闊的東涌道路親身試駕*全新到港的McLaren Artura或舒適豪華的GT跑車60分鐘(一位)。專屬試駕體驗由McLaren Brand Specialist陪同下暢遊欣澳，輕盈駕馭McLaren超跑，欣賞大嶼山的秀麗景緻。此外，客人更可獲贈價值高達$1,000的 McLaren限定禮品，帶走一份極致奢華的回憶。

McLaren Artura

McLaren GT

可供試駕的全新到港的 McLaren Artura是首架連續生產的高性能混能超跑，是首個型號配置超輕量引擎，是系列中最輕盈的款式，同時亦是McLaren有史以來最省油的車型。另外McLaren GT保留了中置引擎佈局的同時，亦罕有設置置物空間。輕巧車身令車主可以輕易而舉地駕馭到不同路段，並讓車身保持平穩的同時不失舒服性。

奢華住宿體驗

東涌世茂喜來登為提昇住宿體驗，住宿計劃更包括入住豪華海景套房或酒店最大的喜來登套房一晚、限定McLaren房內用品包括浴袍、毛巾、枕袋等。在等待另一半試駕的同時，酒店亦貼心安排另一位客人在全新開放的「喜‧源」，享受60分鐘舒適愜意的按摩療程。

「喜‧源」按摩療程

中、西式晚餐任君選擇

客人可選中菜廳「采悅軒」的五道菜嚐悅套餐晚餐或頂層酒吧餐廳「海岸扒房」的四道菜晚餐。嚐悅套餐可讓客人嚐盡多款「采悅軒」經典名菜，亮點包括開胃前菜煙燻夜明珠、惹味招牌妙齡鴿、滋補杏汁花膠燉菜膽、日本吉品鮑伴鵝掌及風味十足的黃豆酥白鱈魚等。

「海岸扒房」四道菜晚餐以Fine de Claire No.3 即開生蠔揭開序幕，前菜可選香濃鵝肝醬、西班牙八爪魚或炭烤比利時菊苣沙律，而主菜選擇包括花椰菜扒、帝皇三文魚、澳洲Stockyard30日乾式熟成無骨西冷。甜品以法式塔丁蘋果撻或焦糖海鹽朱古力蛋糕配黑啤雪糕作結。

采悅軒 海岸扒房

住宿計劃由每房每晚$6,188 起，「喜」動 McLaren 之旅住宿計劃包括一晚豪華海景套房或喜來登套房住宿，連McLaren房內用品及限定禮品、60分鐘Artura或GT試駕體驗一位、60分鐘「喜‧源」按摩療程一位、采悅軒或海岸扒房尊貴晚餐兩位連餐酒兩杯、貴賓酒廊禮遇、自助早餐兩位及以優惠價$300於酒店夜間停泊一輛私家車。住宿計劃需於最少兩日前預訂。

以上價錢以港幣計算並需另加一服費。

立即預訂：bit.ly/All-newLuxuryStaywithMcLaren

查詢：+852 2535 0035

*試駕者必須年滿30歲並持有五年或以上的有效香港駕駛執照。所有試駕須有一名 McLaren Brand Specialist 陪同。試駕型號視乎供應情況而定。若不符合上述資格將改為安排試乘，敬請見諒。