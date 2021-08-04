【ACE Talentt演藝大獎】唐安麒助減25吋肥膏 鄭杞瑤大熱勝出

「凍齡教主」唐安麒、名模馬詩慧、時裝設計師何國鉦等名人昨晚（3日）現身九龍灣，為《2021亞洲模特盛典香港賽區暨ACE Talent演藝大獎》擔任評判，賽前大熱12歲孖妹鄭寶及鄭貝憑着跳唱Hwasa & Jennie《Maria & Solo》勇奪ACE Talent演藝大獎冠軍，而2021亞洲模特盛典香港賽區得獎者為「身材女王」鄭杞瑤（Kylie）、「甜美女神」徐嘉穎（Daphne）及亞姐程瑤19歲兒子朱震軒（Ernie）。鄭杞瑤、徐嘉穎以及朱震軒稍後將代表香參加由韓國大會主辦的總決賽，與來自28個亞洲國家及地區超過80位參賽者爭冠軍寶座。

曾經因為身型微胖丶胸大豐滿而成為焦點的鄭杞瑤，因被網民不斷評論身材，而導致情緒緊繃抑鬱，更在上心靈課程之後爆喊，身為首席評審的唐安麒，對此極表關心，更心痛她未出道已經要承受這麼多壓力，所以特別提供一些健康瘦身方法給鄭，又不斷鼓勵她要全力以赴參賽，不要給別人睇小。她在不斷努力下，頭10日全身已經瘦了25吋，一個月共減去6磅，但瘦身不瘦胸，所以整個身形超靚，變得更性感亮麗，而她日以繼夜不斷練習唱歌技巧，今次在比賽得到超好成績，代表香港到韓國參賽，可謂實至名歸。

2021亞洲模特盛典香港賽區得獎者為（左起）徐嘉穎 、朱震軒以及鄭杞瑤。

曾經因為身型微胖丶胸大豐滿而成為焦點的鄭杞瑤，在唐安麒幫助下，頭10日全身已經瘦了25吋，一個月共減去6磅，狀態大勇。

朱震軒身形很fit。

鄭杞瑤、徐嘉穎以及朱震軒稍後將代表香參加由韓國大會主辦的總決賽，與來自28個亞洲國家及地區超過80位參賽者爭冠軍寶座。