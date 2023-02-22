美容不分男女——美白袪斑篇

每個人都喜愛美，內在美重要，外在美亦不能忽視，多數女士喜歡皮膚潔白，今次就為大家提供一些美白袪斑類的資訊。

茶

部位：葉

功效：清熱、除濕

藥理：茶內的茶多酚具抗氧化、清除自由基作用，可作為皮膚抗衰老、消炎作用；亦含維他命C可抗壞血，作為皮膚美白、袪斑之用。

美容資訊：與茶相關的美容產品多不勝數，基本上清潔、保濕、消炎、美白、抗衰老類都會看到它的踪影。

DIY貼士：對油性易生暗瘡皮膚，可用已泡過的綠茶包，用溫水沖泡出茶湯，放涼後以茶湯洗面，有效減低皮膚的多餘油脂。而眼睛疲勞亦可用綠茶包敷眼，使茶內的微量元素滋養眼皮，消除疲勞。

注意：一般以綠茶具有較好的清熱效果。其他茶類由於經過發酵，茶多酚和維他命都會相應減少。

白芷

部位：根

功效：消腫排膿、潤澤皮膚

藥理：白芷含多種苷類、甾醇、香豆素類化合物，能消炎和改善血循環，亦能消除色斑、美白、促進皮膚新陳代謝等作用。

美容資訊：白芷自古已是常用的護膚、美白袪斑產品之一，尤其用於黃褐斑、皮膚暗啞等。

DIY貼士：可用白芷粉、山藥粉混合蜂蜜做成面膜敷面。

注意：白芷內含香豆素類化合物雖有美白皮膚作用，但亦有光敏性，使用時應避免照射陽光，以免產生光敏感，使皮膚變黑長斑。

苿莉花

部位：花

功效：理氣、開鬱

藥理：苿莉花含甾醇、酯類等，有袪斑、美白、潤膚作用。

美容資訊：茉莉花精油對袪疤、淡斑、抗皺的作用。

DIY貼士：茉莉花可泡茶，又能外用，氣香兼有寧神作用。

注意：茉莉花偏甘溫，平素體內積熱人士少用。

茯苓

部位：菌核

功效：健脾、利水滲濕

藥理：茯苓含多糖、脂肪酸、氨基酸、甾醇、卵磷脂等有很好的營養肌體、促進水液代謝、養心等作用，亦有潤膚、美白作用。

美容資訊：茯苓相關美容產品多以營養肌膚、美白袪斑為主。

DIY貼士：可以用茯苓、山藥、黑芝麻、蜂蜜等搓成丸作零食或調成面膜使用。

注意：茯苓藥性平和又有健脾養心功效，但虛寒、氣虛者內服應配答其他補益藥同用。

以上內容僅供參考，使用前請先向中藥師或中醫師查詢。

作者：國際中藥及食品發展聯會總務張麗敏