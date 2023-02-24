喉嚨不適疑卡痰？　疏肝理氣可改善

喉嚨痛相信絕大部分人都試過，但是有些人並非喉嚨痛，只是整天像有東西卡在喉嚨，吞之不下，吐之不出，像一粒梅核，又像是一塊肉，有些人覺得像棉絮，有些人覺得是痰，有些人覺得咽喉凹凸不平像生了肉粒。可是以咽喉鏡檢查一看，卻甚麼事都沒有。從中醫的角度來看，這種咽喉病叫「梅核氣」。

「梅核氣」其實是一種咽喉不適，患者會覺得咽喉好像有一粒東西噎住，吞之不下，吐之不出，於是整天清喉嚨，最終令喉嚨損傷發炎。這個問題從古至今都有，古人認為它像一粒無形的梅核卡在喉嚨中，故此稱為「梅核氣」。它其實是情緒失調的產品，病人細心留意一下，就會發現症狀在壓力大、心情不暢時會加重；開心、放假時減少。長此下去會影響進食意欲，而且氣滯血瘀，不通則痛，咽喉由「卡卡」變成「刺痛」，更影響生活。

它的成因是精神抑鬱，肝氣橫逆，結於咽喉所造成，簡單來說就是「氣頂頸」。一般人氣頂，頂多一會也就散了，為何梅核氣的病人喉嚨會卡卡的呢？因為梅核氣的病人除了情緒不暢外，多數有痰濕的問題，如：飲食過度、燥熱、肉類、糖分太多，加上抽煙、飲酒，令氣與痰膠結於咽喉，形成一種無形的阻礙物。

梅核氣一般以女性居多，男性亦可發生。治療要從情緒入手，疏肝理氣之餘化痰散結，病人亦應戒煙酒，喉嚨不適感就會慢慢改善。