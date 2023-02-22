新免疫療法 減肺癌復發機會

肺癌是香港常見癌症及致命癌症的首位，致命率高的原因之一是肺癌的復發率是極高的。根據數據，大部分早期肺癌患者即使在完成手術和化療，亦會出現復發，一般會於療程後1至2年內發生，如2期及3期患者復發風險分別為62%及75%，甚至1B期患者也高達45%復發風險，而且復發性腫瘤中大多數會轉移，使病情更難控制。

最近有一項研究顯示，早期肺癌病人在手術後採用免疫治療作輔助治療，可以有效減低肺癌復發的風險，免卻令肺癌病人面對復發時已經是晚期或要面對死亡的風險，亦能提升病人生活質素。臨床腫瘤科專科鄭志堅醫生表示：「其他國家不少治療早期肺癌病人已經採用了新的免疫治療，情況理想，對早期肺癌治療來說是一個重要的突破。」

早期肺癌治療方案的大突破

肺癌是一種複雜、常見而又最致命的癌症之一。鄭志堅醫生解釋道：「病人由於沒有定期檢查，到確診復發時往往已是第4期，根本無法根治。」他補充即使是肺癌初期，腫瘤切除手術只是治療方案的一部分，因為早期肺癌手術後復發的機會相當高，大部分早期肺癌患者即使在手術和化療後，1至2年內仍有復發風險。

免疫治療顧名思義以藥物就是重啟病人免疫功能抑制癌細胞。鄭醫生解釋：「雖然透過手術及化療可以移除腫瘤並消滅未被手術去除的癌細胞，所以手術及化療後接受免疫治療可激活自身免疫系統，可助攻擊殘留的癌細胞。」與傳統手術及化療相比更有效減少57%復發風險，若患者屬PD-L1高度陽性，使用免疫治療的無疾病存活率提升超過一半 ，整體存活期亦有顯注改善趨勢。

所以如可在接受手術切除腫瘤和化療後採用免疫治療作輔助治療，能刺激身體免疫系統消除漏網的癌細胞，減低癌症復發風險，亦可以改善患者長期存活率並提升患者生活質素，「免疫治療」可以說是為病人帶來了希望。

個案：病人復發後以標靶治療獲新生

58歲的Alice在5年前因一次流少量鼻血決定去檢查，即確診為2A期非小細胞肺癌，即使及時接受手術及化療，但醫生同病友早已告知極可能復發。Alice說：「雖然已有心理準備，2年後真的復發仍然令我情緒十分低落，之前經歷過化療真的不好受。」及後她接受醫生建議接受標靶藥控制病情，已服用2年標靶藥效果相當理想，生活如常自在。

Alice坦言：「我真的十分幸運，希望其病友都可以和我一樣有機會接受標靶及免疫治療，過正常生活。」