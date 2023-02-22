內地女遊客力數九記牛腩4宗罪 奉勸同胞：千萬別去

位於中環歌賦街的百年老店九記牛腩長期排長龍，加上有米芝蓮和城中名人加持，讓其人氣度一直居高臨下，可惜因疫情影響，九記牛腩去年年初被逼短暫停業。近月香港與內地全面通關，餐廳人龍再現，可是近日卻有內地女遊客於小紅書力數九記4宗罪，更獲不少內地和香港網民認同。

內地女遊客以「香港網紅店九記牛腩千萬別去」在小紅書發文，表示得知店舖是香港老店，不少明星也喜歡光顧，所以在網上非常火熱，怎料讓她大失所望。

女遊客先炮轟「粉麵很糟糕」：「我的細粉是超市裡賣的那種泡發綠豆粉絲，就是我們平常吃蒜蓉粉絲那種，還是質量很差的，口感很粗糙。」又指粗麵就是鹼水麵，口感也很粗糙，直斥是「敷衍的美食態度」。

接著，她又表示店內座位超級擠，形容是「筷子要打架的那種」，認為用餐體驗很差。價錢方面，一罐可樂索價$16，檸檬茶一杯要$26，而且口感一般，女遊客疑惑：「不知道兌了多少杯水。」她續指餐廳位置不便：「下了地鐵需要七繞八繞，走很遠終於到了。」總結是排長龍後要跟其他食客擠來擠去，吃一碗又貴又難吃的麵。

貼文發布後也吸引不少內地和香港網民留言，有人表示：「貴就算了，又不好吃又不乾淨。」、「麵泡得爛爛的。」、「那個老闆是和本地顧客吵架出名的。」、「十年前食過一次已經覺得麻麻哋，唔會想食多次。」、「難食到出哂名，竟然仲未執？」