【激光去斑需要知道的二、三事（下） – 激光去斑的注意事項】

上一篇講到色斑形成的主因，是由於皮膚的黑色素沉澱，而形成各種色斑，採取激光去斑可以快、狠、準地有效減淡黑色素引至的色斑問題。坊間有不同的激光去斑儀器，到底有什麼需要注意呢？

激光去斑的原理是什麼？

激光去斑其實是光學美容的一種，透過單一波段光能，同一時間打入皮膚底層，擊碎底層黑色素，並讓其隨著新陳代謝，排出體外。激光去斑可以減淡雀斑、太陽斑、咖啡斑等問題，同時亦可以做到美白嫩膚、減淡皺紋、改善膚色不均。

激光去斑會有反黑或反白出現嗎？

反黑是指接受去斑治療後，因色素沉澱，令原本斑點色素變深；而反白則是指當高能量激光打走色斑上的黑色素時，有機會殺死其他正常皮膚的色素細胞，令皮膚不能產生色素，形成永久的白印。事實上，現時暫沒有任何方法可以解決反黑或反白的問題，所以我們在揀選激光去斑時，治療師的手勢是非常重要，能量太細療程效果就會不到位，能量太大或會出現反黑或反白的情況，同時療程的時間及打激光的位置需留意。

什麼儀器機才適合做激光去斑？

1064波長適合亞洲人淡化深層色斑，並大大減低反黑機會同時有效改善凹凸疤痕及作嫩膚功效，而532波長則適合面上碎散的雀斑或淺層斑。在選擇合適的儀器機時，需留意儀器機是否有專利技術，有CE及FDA認証的儀器機及信譽良好的美容院接受療程就更加安心。

療程後的護理有什麼需要留意？

激光去斑療程後的恢復期間，治療部位有機會出現結焦現象，應特別注意，避免刺激皮膚，尤其洗臉時都不應用力摩擦。更重要的是千萬不要強行去除結焦部分，盡量使其自然脫落。一旦引起炎症，會導致色素沈澱，反彈變黑的問題就有機會惡化。

恢復期間應避免於長期暴露於陽光底下，減少皮膚吸收紫外線，避免色素沉澱。防曬產品應儘量使用SPF30/ PA+++或以上的級別，為我們的肌膚作出進一步的保護。另一方面，皮膚亦會因激光去斑療程而變得比較乾燥，補濕工作更顯得重要，強效補濕產品及舒緩精華能夠為肌膚底層補充充足水分，能達至更好的療程效果。