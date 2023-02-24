Pâtisserie Jane散水餅之選 精緻手工撻及經典紐約曲奇禮盒

每逢離職，大家都會為購買散水餅一事感到懊惱，正所謂好聚好散，難保將來又會在職場上遇到舊公司同事，所以一件討人歡心的散水餅確實少不了。若然最近處於離職狀態的你，不妨考慮人氣甜品店 Pâtisserie Jane 推出的精緻手工撻系列及經典紐約曲奇系列，為大家帶來性價比高又大方得體的散水餅選擇。

今次推出的兩款散水餅系列可作單件購買或以禮盒裝發售，精緻手工撻系列設有標準（直徑約7cm、每件$30）及迷你（直徑約5cm、每件$20）尺寸選擇，可因應不同人數及預算作預訂。不論是標準手工撻禮盒（$360）或迷你手工撻禮盒（$240），均包括12款不同口味，每款口味各一。

標準手工撻禮盒

除了現有的恆常手工撻經典味道外，Pâtisserie Jane特別推出4款新口味，不但用上口感煙韌的大熱麻糬，更加上時令食材或香濃茶底。手工撻新口味包括香芋黑糖麻糬撻、紫薯焙茶麻糬撻、抹茶黑豆撻及法式栗子撻；經典口味就有鐵觀音麻糬朱古力、烏龍柚子、茉莉花茶香提、士多啤梨、檸檬蛋白霜、芒果椰子、提拉米蘇到雙重朱古力，滿足各人口味。

香芋黑糖麻糬撻

紫薯焙茶麻糬撻

抹茶黑豆撻

法式栗子撻

經典紐約曲奇系列方面，則有流心及軟心曲奇可供選擇，每盒分別設有6款不同口味，每款口味各一。特選紐約流心曲奇口味包括S’more棉花糖流心、榛子朱古力流心、花生焦糖流心、紅絲絨忌廉芝士流心、伯爵茶開心果麻糬夾心及芝麻紅莓流心；而經典紐約軟心曲奇口味則包括雲石抹茶紅莓、Oreo藍莓、焙茶杏仁提子乾、燕麥無花果、海鹽朱古力及合桃朱古力。為大家帶來滿滿驚喜。

特選紐約流心曲奇禮盒

S’more棉花糖流心

紅絲絨忌廉芝士流心

Oreo藍莓

雲石抹茶紅莓

Pâtisserie Jane

時間：0900-1900（周一至六）、1200-1900（周日及公眾假期）

網址：https://www.patisseriejane.com/

IG：https://www.instagram.com/patisseriejane/

FB：https://www.facebook.com/PatisserieJane.HK/