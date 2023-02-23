Milwaukee工程工具　全面提升工程安全性與效率

最近，香港工業意外頻生，除了揭示香港工業安全水平問題，亦令公眾再次關注工業安全的重要性。工程工具供應商Milwaukee指出，香港一向重視具安全性及效率的工具，要有效提升工地安全水平，減少市民憂慮的同時，更能令工程迅速完成，節省成本。

據悉，Milwaukee為提升工地施工安全，經常配合政府對職安健的政策，適時參與相關活動，推廣職業安全。Milwaukee電動工具香港產品市場推廣經理曾啟槐表示，成功的工具品牌，必定要兼顧安全性與工作效率，缺一不可。而Milwaukee的創新性工具系統，能為香港工程界提升效率及安全水平，減少工業意外的發生。

創新工具 保障用家安全

工地現場危機處處，因此所有工具均需要在保障安全的前提下提升效率。以起子機為例，所產生的噪音與震動，都會為工人帶來危險，Milwaukee就不斷研發具創新性又能減少噪音及振動風險的工具，包括M12 FUEL及M18 FUEL靜音液壓起子機和減振設計，能更全面地保障用家的安全。

在施工現場使用傳統電動工具時，難免經常出現工具纏繞、操作失誤及跌落所產生的急性傷害。工具纏繞問題，透過Milwaukee自家研發旳無線系統已是全方位的解決方案。Milwaukee的M12、M18及MX Fuel無線系統，配備超過250種產品方案，提升生產力、自由度，以及減少因電線由汽油所推動的有線工具所帶來的潛在風險，更可避免有害排放、噪音、振動及汽油工具保養等問題。另外，對於操作失誤或工具跌落問題，Milwaukee的Autostop自停功能，能偵測到工具擺放位置，當工具反轉時便會即時自動停止運作；而Rapidstop速停功能，則可在釋放啟動開關後快速停止工具運轉，兩項技術均可減低工具意外所帶來的傷害，可有效提升工具在使用時的安全性。

Milwaukee電動工具香港產品市場推廣經理曾啟槐。

曾啟槐續指，Milwaukee在研發工具以外，亦重視個人安全及健康，因此也配備個人安全配件系列產品，例如護目鏡、防割手套等。由於工地在施工期間會產生大量塵埃，品牌的鎚鑽及磨機均搭載獲專業認證的防塵技術裝置，可有效減低90%塵埃產生。另外，無線電池系統，亦能全面消除傳統汽油發電工具的廢氣排放問題。曾啟槐表示，現時香港工程工具市場超過九成均為汽油工具，既有廢氣排放問題，亦有儲存風險，對工地帶來危險。因此，預期隨著科研發展，加上香港多項基建工程包括交椅洲人工島、西九龍發展等，電動工具將有更大的發展空間。