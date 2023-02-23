Café Crêpe聯乘鏞記酒家 推香港燒鵝法式可麗餅

中西合璧，燒鵝加入法式可麗餅，味道會是如何？加拿大過江龍的法式可麗餅專門店Café Crêpe，破天荒與鏞記酒家聯乘，推出期間限定「Café Crêpe X 鏞記酒家 香港燒鵝法式可麗餅」，打造一道融合東西風味的法式可麗餅。3月有得食！

鏞記燒鵝 X 法式可麗餅

鏞記酒家在香港紮根逾80年，炭火燒鵝享負盛名，今次期間限定可麗餅用上皮脆肉嫩的鏞記招牌炭燒燒鵝肉，加上傳統京葱、焦糖洋葱提升味道層次，鵝肉及配料夾在Café Crêpe柔軟帶嚼勁而蛋香滿滿的法式可麗餅餅皮，配上為今次聯乘調配的創意酸甜醬汁，滿口馥郁濃香！

香港燒鵝法式可麗餅

向來熱愛中國飲食文化的Café Crêpe主理人Kerry，多年前遊香港已對鏞記燒鵝深深着迷，憑藉這些年來對此地道美饌的熱愛，促成了Café Crêpe首度與香港品牌的破格合作企劃。團隊更用上長達9個月時間精心研發和試味，找出完美配搭，實屬心思鉅作！

除了以上的香港燒鵝法式可麗餅，Café Crêpe亦會在未來數月亦會陸續推出新作，伸延至意大利標誌甜品的風味領域，製作出絲滑絲滑可口的提拉米蘇法式可麗餅！甜酒跟咖啡配上雪糕，多種甜味層次，令人一試愛上。另外亦有不同的口味陸續登場，密切期待！

提拉米蘇法式可麗餅

詳情：

Café Crêpe香港燒鵝法式可麗餅

推出時間：3月1日至9月1日

價錢：$189

提拉米蘇法式可麗餅、抹茶紅豆白玉法式可麗餅：

推出時間：3月1日至9月1日

價錢：$118

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