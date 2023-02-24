嘉禾院線推$198/3張戲飛 再送戲飛及爆谷買1送1優惠券

嘉禾院線推出電影套票限時優惠，由即日起至3月14日，可以於全線7-Eleven分店以優惠價$198購買嘉禾院線電影套票，再額外贈送買1送1優惠券（套票包括3張嘉禾院線2D電影禮券 、1張戲票買1送1優惠券及2張細爆谷買1送1優惠券）。

電影禮券可於嘉禾院線、the sky 及 StagE 換取2D電影戲票，但不適用於兌換IMAX 電影、特備節目、指定電影、電影節、團體預訂及與電影發行商有特別協議之電影；如券換領 Vivo（尊尚影院）及嘉禾 V WALK 1 院 – Home（特色影院）之場次，又或是3D、D-BOX電影、片長或其他原因加價，差額需由顧客支付。

至於戲票買1送1優惠券則不適用於星期二（公眾假期及公眾假期前夕除外）、早場、特惠場、學生、小童、長者之戲票，以禮券、換票證或贈券兌換之戲票、指定電影、D-BOX 電影、IMAX 電影、Vivo(尊尚影院) 及嘉禾 V WALK 1 院-Home(特色影院)上映之電影、特備節目、電影節、團體預訂及與電影發行商有特別協議之電影。

嘉禾院線電影套票購買方法

日期：即日起至3月14日

地址：全線7-Eleven分店

套票兌換日期：4月30日

禮券及優惠券使用有效期至：5月14日