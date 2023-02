3月8日為國際婦女節,Häagen-Dazs藉此推出「Scoop it up, Love yourself」推廣優惠,由2月27日至3月12日,只要到全港22間Häagen-Dazs專門店,追蹤Häagen-Dazs官方Facebook專頁或Instagram帳號,以及讚好【Scoop it up, Love yourself】推廣貼文,即可享受單一消費任何雪糕產品滿$100減$38優惠。