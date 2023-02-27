膀胱生石　與前列腺有關

腎結石、輸尿管結石和膀胱結石，堪稱尿路結石疾患的「三劍俠」。不過相比前兩者的發病率，膀胱結石不及其普遍，雖然如此，一旦患上也會受到排尿異常的症狀所困擾。患上膀胱結石一般男比女多，尤其較年長的男士，當前列腺肥大情況較嚴重時，更屬高危。

膀胱結石可分為原發性和繼發性。原發性膀胱結石主要成因： 一是排尿不清，二是膀胱出口長期遭阻塞並積存了尿液，而且尿液濃度較高，於是隨日子就會結成石。至於繼發性膀胱結石，則是由於腎石及輸尿管的結石跌落膀胱所致。臨床上，逾八成患者都是膀胱出口阻塞而致病。而膀胱出口阻塞又大多由於前列腺肥大(良性前列腺增生)隨年長而惡化，繼而壓著膀胱令膀胱口受堵塞造成，故男性長者尤其要小心。

膀胱內的結石，質感硬如石頭，因此會引致患者出現小腹痛、尿道赤痛、排尿困難及尿頻等問題，部分患者亦會出現較嚴重的症狀，例如尿道發炎及小便帶血。結石最常見的除了是因重覆性尿管發炎引起的磷酸銨鎂結石，還有尿酸引起的尿酸結石。由於痛風人士尿酸高，因此亦會增加膀胱或尿路內出現尿酸結石的風險。

本地的臨床個案中，膀胱內的結石一般由幾毫米至3、4厘米不等，惟如不及早求醫發現，隨歲月有可能變大致塞滿整個膀胱。根據健力士世界記錄大全的資料指出，2003年8月25日一名62歲巴西男子，給醫生取出可能是世界上最大的膀胱石，分別重1.9kg，體積為17.9cmX12.7cmX9.5cm。

如有懷疑不適症狀，求醫時，醫生會先評估膀胱石的成因，例如先檢查是否有上尿路結石、或有膀胱出口阻塞問題，再照電腦掃描檢查膀胱內的結石情況，以作診斷。

現時，治療膀胱結石主要是做手術。結石較小的患者，可接受內窺鏡手術，方法是從尿道放入內窺鏡把結石擊碎再取出，患者身上不會有任何傷口。結石較大的患者，則需要接受傳統開放式手術，在下腹位置開刀，打開膀胱來取石。

如果膀胱結石患者兼有前列腺肥大，則無論做以上任何一種手術，均建議在同一種個手術中一併治理。