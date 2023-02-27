日本過江龍名店「串亭 Kushitei」登陸尖沙咀 呈獻串揚Omakase體驗

日本串揚料理名店「串亭 Kushitei」的首家海外分店登陸尖沙咀！由致力推廣「農場直送餐桌」飲食概念的AP Place Hong Kong Co. Limited引入，以各種季節性食材炮製的正宗日本串揚美饌，當中更包羅兩款香港市場專屬的串揚滋味，呈獻高質地道的串揚廚師發辦體驗。

串亭 Kushitei登陸尖沙咀

佔地1,000平方呎，「串亭Kushitei」共設有20個座位，當中包括可容納8位賓客的吧桌位置，及設有12個座位的雅座，室內設計使用木系元素展現極致和風美學，並配以舒適柔和的照明氣氛。

串揚Omakase體驗

「串亭Kushitei」共備有兩款日本串揚廚師發辦料理體驗，包羅十道（每位港幣498元）及十二道（每位港幣698元）串揚滋味，以時令食材定義串揚料理的特色，菜單另備有前菜、主食及甜點。兩款菜單包羅的串揚美饌各有特色，品牌更特別為香港市場設計出兩款獨家滋味——「炸生麩配帕爾瑪芝士串」及「炸特製冬菇免治肉串」。

串揚廚師發辦料理

香港店獨有的「炸生麩配帕爾瑪芝士串」

炸和牛西冷配黑松露醬串 炸汁燒鰻魚串

炸三文魚串配三文魚籽 炸天使蝦串

「串亭Kushitei」另備有多款別具風味的日本清酒、果酒及啤酒選擇，與餐廳的串揚料理搭配得宜，喜愛杯中物的朋友絕不會失望！