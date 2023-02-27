狠批梁詠琪演唱會 梁文禮遭商台停職3個月

梁詠琪(Gigi) 於本月17日起，一連三日舉行紅館演唱會，吸引不少圈中人捧場，其中商台音樂節目主持人梁文禮在社交平台公開帳戶大讚Gigi「好靚」，但在私人帳戶卻狠批梁詠琪唱功、舞蹈及衣著，引起軒然大波。繼梁文禮為事件道歉後，商台今日宣布暫停他的主持人職務三個月，待冷靜反思後再重新出發。

梁文禮「明讚暗踩」梁詠琪演唱會

梁詠琪於本月17日重踏紅館舞台，舉行一連三場《梁詠琪Gigi時間遇上我們演唱會》，當時梁文禮在欣賞演唱會後，在IG公開帳戶的限時動態貼出一張Gigi演唱會的照片，並留言大讚「好靚」，似乎是對表演相當滿意。

商台DJ梁文禮（圖片：IG@leungmanlai）

然而，梁文禮在不久後被爆在私人Facebook狠批Gigi演唱會：

「個flow差，歌編得差，舞差

當然佢唱得差啦~

其實都預咗，但係無諗過咁離譜

唱K咁！！連《愛自己》都入唔到呀大佬

我全晚都睇得好掹，坐立不安……

唯一想讚嘅係，佢短頭髮真係好靚好襯佢

身形好，將啲醜嘅衫都carry得好

好似呢件『著上一張抹完鼻血嘅紙巾』咁。」

事後梁文禮被網民炮轟為「雙面人」，更有傳媒發現他已經不是首次私下狠批藝人，對象包括楊千嬅、岑寧兒等，他甚至曾稱MIRROR成員姜濤、盧瀚霆翻唱張國榮作品一事為「集體強姦張國榮作品」。

遭商台停職3個月

梁文禮雖早已向梁詠琪道歉，但事件似乎未解決，今日商台於Facebook專頁發文，表示梁文禮在社交平台對個別音樂人發出帶傷害性的評論，因此經商台負責人與梁文禮共同檢討後，雙方同意於2月27日起暫停其主持人職務三個月，待冷靜反思後再重新出發。