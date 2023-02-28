A Lux春季週末早午餐｜魚子醬配香檳、美國肉眼扒無限續添

隱身於中環都爹利街煤氣燈旁的精緻高級意法食府A Lux，開業以來一直致力呈獻優雅高質的地中海料理美饌。現冬去春來，行政總廚關偉聰先生以美饌迎春，為大家帶來以魚子醬配香檳創作的春季週末早午餐體驗，詮釋時令餐飲藝術，迷醉味蕾。

A Lux推出春季週末早午餐

A Lux全新的「Buon Fine Settimana」春季週末早午餐體驗，逢星期六、日及公眾假期，中午12時至下午3時期間供應，定價為每位港幣488元（四道菜）起；另有五道菜的矜貴選擇，焦點落在頂級「西伯利亞鱘魚魚子醬（10克）及佐料」，及90分鐘無限暢飲一系列無酒精飲品（另加港幣300元），或90分鐘無限暢飲指定香檳及葡萄酒（另加港幣400元）。

菜單的主食選擇則包羅總廚Chung的巧手之作—— 採用意大利雞蛋及麵粉自家手製的意大利麵食選擇；當中的招牌推介有「西班牙紅蝦闊條麵」（另加港幣88元）及「香蒜辣椒鮮鮑魚意大利幼麵」（另加港幣78元）等。

西伯利亞鱘魚魚子醬及佐料 西班牙紅蝦闊條麵

在主菜方面，兩款重量級的肉食選擇包括「烤美國肉眼扒」——點選五道菜早午餐體驗的賓客更可享無限續添，肉食愛好者不容錯過；而「香煎日本宮崎A4和牛」（另加港幣428元）更突顯Chung的精湛廚藝，將享負盛名的日本宮崎和牛風味完美呈獻。另有三款各具魅力的主菜選擇包括「西班牙傳統烤乳豬（四分之一隻，兩位用）」（另加港幣398元）、「意大利培根燒春雞配芥末醬」及「香煎盲鰽配炸生蠔伴大蒜忌廉」。

主菜方面，重量級的肉食選擇包括「烤美國肉眼扒」—— 點選五道菜早午餐體驗的賓客更可享無限續添，絕對是各肉食愛好者不容錯過之選

「Le Dessert Chariot甜點餐車」備有選擇豐富的精美小巧甜品，如法式千層酥、意式芝士蛋糕、馬卡龍、松露朱古力及精選優質芝士等，並將定期按時令季節轉換

A Lux的春季週末早午餐體驗中的90分鐘無限暢飲（另加每位港幣400元），精選多款優質香檳及環球紅白佳釀—— 當中有廣受米芝蓮星級餐廳的青睞的小農香檳（Grower Champagne）「Bruno et Christine Olivier Signature Brut Blanc de Noir NV」，而葡萄美酒的推介則有來自法國波爾多的白酒「Grand Bellot Blanc 2021」及意大利托斯卡尼的紅酒「Cesari Chianti ‘Principe’ 2020」。