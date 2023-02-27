6款韓國直送Binggrae Cledor、樂天雪條 為白色情人節添加甜蜜氣氛

3月14日白色情人節即將來臨，6款由韓國直送到港的雪條亦將快登場，準備為你跟愛侶的白色情人節增添甜蜜氣氛。今次6款韓國雪條分別是Binggrae Cledor美式特濃朱古力雪糕批、濟州綠茶雪糕批、韓國雪香士多啤梨雪糕批、馬達加斯加雲呢拿雪糕批，以及樂天特濃軟心朱古力雪條和特濃軟心朱古力脆脆雪條。

Binggrae Cledor美式特濃朱古力雪糕批（$25、3月1日起7-11發售）及樂天特濃軟心朱古力雪條（$19、3月16日起Circle-K發售））採用源自擁有176年歷史的優質朱古力脆皮，夾著特濃朱古力雪糕；樂天特濃軟心朱古力雪條外層為香濃朱古力雪糕，中間夾著幼滑的軟心朱古力，帶來不同層次的雪糕口感。

Binggraec Cledor濟州綠茶雪糕批（$25、3月1日起7-11發售），清香的綠茶雪糕是採用濟州早春第一摘綠茶磨成的綠茶粉，讓你猶如置身於清新怡人的濟州綠茶田園之中。

Binggrae Cledor韓國雪香士多啤梨雪糕批（$25、3月29日起7-11發售）酸中帶甜，朱古力外層鋪滿清甜的士多啤梨肉，內層同樣有粒粒雪香士多啤梨製成的雪糕，果味濃郁。

Binggrae Cledor馬達加斯加雲呢拿雪糕批（$25、3月29日起7-11發售）內層是絲滑細膩的馬達加斯加雲呢拿雪糕，外層醇厚的朱古力脆皮帶有香脆的焦糖杏仁；至於樂天特濃軟心朱古力脆脆雪條（$19、3月16日起Circle-K發售）濃郁的朱古力雪糕，中間夾著特濃軟心朱古力和脆香米。