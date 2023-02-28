恒基地產四大商場　推連環多重獎賞及旅客優惠　

香港與內地正式全面通關，為了應付訪港旅客上升及其消費意欲，恒基地產旗下四大商場，包括荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場就為旅客提供多重奬賞，送出一系列商戶現金券，以及H•COINS會員迎新奬賞等，鼓勵旅客循環消費。而未來數月，商場還會推出多項針對旅客的優惠，包括與內地支付平台合作送出百萬元現金劵，與商戶一同促進香港經濟復甦。

旅客消費即享商戶現金券

由現在至3月31日期間，訪港旅客凡前往荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場，以電子貨幣消費滿指定金額（最多兩組發票），並於該商場的禮賓部出示相關的即日電子機印發票 （連同相符的正本電子貨幣顧客付款存根）及訪港旅遊證件，即可獲得指定商戶的現金券，現金券更沒有最低消費金額，並可即時使用。商場亦將於3月與內地電子支付平台合作，旅客只要於出遊前下載電子換領券，並於商場以合作之電子貨幣消費滿指定金額即可換領商戶現金券，計劃將送上總值高達百萬元現金券！

H•COINS 會員額外迎新優惠

除此之外，訪港旅客亦可由即日起免費登記成為H•COINS新會員，於恒基地產旗下七大參與商場，合共超過1,000間商舖，以電子貨幣消費每滿HK$1即可兌換1 COINS，賺取指定數量的COINS即可換領電子禮券及豐富禮品！於推廣期內登記的合資格會員，只需經H•COINS手機APP自助上載或親臨禮賓部成功登記任何電子貨幣消費，即時可額外獲得3,000 COINS迎新獎賞，大家可以盡情「掃貨」，重新感受「購物天堂」的魅力！