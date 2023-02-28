去深圳玩有著數！羅湖首推數字人民幣硬錢包 向港人派最高200蚊人仔消費補貼

內地通關將近1個月，不少港人已急不及待往返內地探親或作短途旅遊。如果你即將會到深圳玩樂的話，就要留意原來羅湖區最近首次推出數字人民幣硬錢包，並向港人發放數字人民幣補貼，入境深圳後只要用八達通就可以領取，並可獲最高200元人民幣補貼。

為吸引更多港人到深圳消費，羅湖區政府由即日起至3月31日向港人提供最高200元人民幣補貼。香港居民從羅湖口岸入境深圳後，可前往羅湖口岸兩部中國銀行網點數字人民幣硬錢包自助發卡機，使用八達通App購買一張數字人民幣實體卡（eCNY，每人只可購買1張），實體卡可用於內地拍卡消費。在羅湖區使用數字人民幣實體卡收款的商戶消費時，就可有羅湖區政府的20%消費補貼，每人最高補貼200元人民幣，整個消費過程無需手機和網絡。

數字人民幣硬錢包

數字人民幣實體卡八達通領取步驟：

1. 下載並註冊八達通App及完成實名認證。

2. 在發卡機指定位置放置回鄉證或護照，再進行人臉識別。

3. 購買硬錢包，使用八達通App出示銀聯二維碼付款。

中國銀行網點數字人民幣硬錢包自助發卡機

數字人民幣硬錢包自助發卡機地址：

深圳羅湖區建設路1003號中國銀行深港支行、深圳羅湖區建設路2022號中國銀行深圳市分行營業部