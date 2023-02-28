酒店自助餐2023 ｜The Mira Yamm 「蟹逅」之旅自助餐 每個月1場食盡各款蟹饌

酒店自助餐2023 ｜ 每逢吃自助餐，最吸引人的都是新鮮甜美的海產，有人甚至會為求回本而「喪食」。假若你是蟹迷的話，The Mira的Yamm即將舉辦一個月只有一場的「蟹逅」之旅主題自助餐就最適合你了。今次自助餐先以冰鎮蟹宴揭開序幕，再以當季螃蟹炮製成接近20款精美佳餚，一次過享用蒸、炒、燒、炸、焗和冰鎮，不同煮法所帶來的味道。

冰鎮海鮮中會每日新鮮提供麵包蟹、鮮三點蟹、鮮藍蟹和加菲蟹，以及一系列以蟹入饌的熱食和主菜，包括岩鹽燒帝皇蟹腳配海膽刺身、江南名菜紹興花雕蒸紅蟹、油脂細膩的三文魚籽賽旁蟹配黃金豆腐、惹味避風塘炒蟹、泰式咖喱炒蟹及炸至外層金黃香脆而內裡軟彈的潮式蟹棗。

冰鎮海鮮中提供多款凍蟹

避風塘炒蟹

泰式咖喱炒蟹

另外，大家切勿錯過蟹肉海蔘醬油汁鮑魚，以及即場燒製的頂級蟹肉蛋黃醬燒龍蝦，香氣四溢令人垂涎欲滴。而香濃的紅燒蟹肉竹笙海皇羹也是各位蟹迷首選，湯底盡收海鮮精華及竹笙菇菌香味。主廚也將美味蟹肉製成鱆紅魚蟹肉卷刺身，鮮甜至極。

頂級蟹肉蛋黃醬燒龍蝦

Yamm「蟹逅」之旅自助晚餐

日期：3月10日、4月14日

時間：1830-2200

價錢：$798（成人）、$498（小童），另收加一服務費

備註：另加$128，即可獲無限暢飲紅、白酒、汽酒及樽裝嘉士伯啤酒。

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong地下大堂

查詢：2315 5111

網址：www.themirahotel.com