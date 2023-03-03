日月魚煲鮑魚　養肝明目

《黃帝內經》記載：「目則五臟六腑之精」，眼睛與肝、腎、脾經等內臟都有關。養眼護眼，除了眼部保養，也要從臟腑入手。與眼睛關係最大的，就是肝了。

中醫認為：「肝開竅於目」，是直接連繫眼目的臟腑。肝血充足，則雙目有神，視物清晰；肝血不足，目失所養，則兩目乾澀昏花；肝經風熱，則可見眼紅癢痛。臨床上最多是用電腦、電話、打機過多的眼乾、眼矇的狀況，因為中醫認為：「久視傷血。」血不足以濡養眼晴，自然又乾又澀了。

如眼部不適問題不太嚴重者，可以以按摩和食療處理。按摩的穴位包括：晴明穴（內眼角）、攢竹（眉頭）、魚腰（眉毛中點）、絲竹空（眉尾）、承泣（瞳孔下方）。方法是先用熱毛巾敷眼1至2分鐘，待皮膚仍溫熱時從晴明穴順時針方向按摩，至穴位處加強按壓，循環10次。

食療方面，可試試以下的日月魚鮮鮑魚湯。日月魚又名「明目魚」，有養肝明目的功效；鮮鮑魚的殼為石決明，有清肝火明目的作用。兩種食材鮮甜美味，適合一家大小護目之用。

日月魚鮮鮑魚湯

材料：日月魚10個，鮮鮑魚3隻，瘦肉300克，薑2片，陳皮1角，杞子2湯匙。

做法：日月魚浸軟，鮮鮑魚去內臟留肉及殼備用，陳皮浸軟去瓤，瘦肉汆水。水滾後下所有材料，大火煲30分鐘，中小火煲45分鐘加鹽調味即可。