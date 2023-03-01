5間必住台灣花蓮民宿 地點超方便！10分鐘即到火車站/夜市＋設露台睇日出＋租借單車

花蓮民宿 ｜ 經歷了3年多戴口罩的時期，今日（3月1日）政府終於撤銷口罩令，港人由即日起外出毋需再戴口罩，可以用「真面目」示人。同時，世界各地都陸續對港開關，大家終於可以執拾行李出走了！對港人來說，地點最方便的旅遊勝地莫過於只需坐個多小時飛機的台灣，台灣出名價廉物美，台北無窮無盡的夜市，以及花蓮美不勝收的景色都可以得到大家歡心。而花蓮貴為台灣最大縣市，不但是最受本地旅客歡迎的其中一個目的地之外，亦在booking.com的2023年全球最好客城市中名列第2。今次就為大家精選花蓮必住的5間民宿，好讓各位在接下來的旅程中好好規劃一下！

5間不能錯過的花蓮民宿推介

1. 花蓮樂活亞綠亞民宿

花蓮樂活亞綠亞民宿是Traveller Review Awards 2023中獲獎花蓮住宿中排名最高的民宿，老闆正職是媒體工作者，2016年買下這間電梯別墅，每間房間都經老闆花一年時間精心設計。民宿距離花蓮火車站只需10分鐘步行路程，設電梯及可欣賞山景的陽光露台，可遠眺位於美崙溪（Meilun Waterfall）的砂婆礑溪畔公園（Shapodangzipan Park），住客亦可以步行至10分鐘內到達的太昌夜市，品嚐地道台灣街頭美食。

入住時間：下午3時至晚上10時

退房時間：早上10時至11時

地址：花蓮市國興六街21巷5弄12號

查詢：https://bit.ly/3ZskFz0

2. W house

W house 是一間位於花蓮中心的現代風格民宿，同時亦是被Booking.com可持續旅遊認證徽章認可的可持續住宿。民宿毗鄰花蓮火車站和多個縣內景點，因地理位置優越而得到不少情侶的高度好評。民宿開業2年，距離車站僅5分鐘步行路程，提供附露台或陽台的客房，每間客房均提供L’Occitane 沐浴乳、洗髮露、乳液、Marshall音響等。大堂設有精品咖啡店，民宿老闆會為剛到埗的客人提供迎賓飲品，讓客人有賓至如歸的感覺。

入住時間：下午3時至晚上7時

退房時間：早上11時前

地址：花蓮市國富里15鄰富國路47之1號

查詢：https://bit.ly/3IFOWU5

3. 怡然居攝影風格民宿

怡然居攝影風格民宿是一家支持可持續發展的民宿，一直以來在推動可持續發展上投入非常多的資源與心力，因而獲Booking.com的可持續旅遊認證徽章認可。住客可免費使用民宿提供的單車，盡情在社區中穿梭。民宿亦會為入住兩晚或以上的客人提供約20分鐘的免費攝影服務，為客人打造難忘之旅。

入住時間：下午3時至晚上8時

退房時間：早上7時至11時

地址：花蓮市建德街50號

查詢：https://bit.ly/3mhiCQ5

4. 潭心閣民宿

潭心閣民宿是集鄉村探險和綠意於一身的民宿，距離台灣最具代表性的天然湖泊之一的鯉魚潭 (Liyu Lake) 僅1.7 公里。民宿位於森林中心，亦是其中一間獲得Booking.com可持續旅遊認證徽章認可的民宿。潭心閣民宿以「貼近人心的服務」為初衷，接待中心晚上9時前會為住客提供免費飲料、糖果、餅乾、當地製作的水果冰淇淋，早上有提供輕食早餐、咖啡、飲料、鯛魚燒鬆餅，為每一位到訪花蓮的大人和小孩，提供暖心的民宿體驗。

入住時間：下午3時至晚上9時

退房時間：早上10時至11時

地址：池南村林園路3之1號

查詢：https://bit.ly/3J4Va1q

5. 漫漫日出海景民宿

漫漫日出海景民宿距離北濱公園海灘 (Beibin Park Beach) 約4分鐘的步行路程，住客可從房間內的露台上將太平洋美景盡收眼底，清晨時分又可以到海灘欣賞日出。民宿提供單車租借服務供各位遊覽花蓮市。

入住時間：下午3時半至晚上8時

退房時間：早上8時至11時

地址：花蓮市海濱街75號

查詢：https://bit.ly/3mgATNl