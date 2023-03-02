Sharing Love and Happiness Make the World Better

較早前為公司安排宣傳活動時，想今個月的活動可以別具意義。適逢3月是我的生日月，每年生日都有朋友們為我慶祝，感恩沿路都有朋友陪伴，特別在疫情期間見面都變得不容易，所以學會感恩、珍惜！正正是這些年積累的感受，所以想藉著今個月份，透過自身的能力同資源，將關愛傳出去，為社會帶來更多的Self-love、信心及正能量。

「美麗不止是重於外表，亦要講求內在美。」所以在今年的3月，marier Skincare會進行「好人好事招募行動」，只要提供捐款或義工證明，marier Skincare將會送出「醫學級美容療程」乙次。希望可以透過是次活動答謝一班一直為社會作出貢獻的人，送上一份心意，鼓勵更多身邊的朋友熱心公益，藉住是次活動有更多好人好事，推己及人，發放正能量，將更多的愛傳出去回饋社會 。

力量有大有小，但即使是一份微小的力量，都可以做到以生命影響生命，而這一份力量亦不容覷小。想了解更多義工活動療程換領詳情，可以到marier Skincare IG平台了解更多。

(https://www.instagram.com/marier_skincare2012/)

作者：Angel Ho擁有自己的專屬護膚品牌，專注研究各類護膚產品、美容儀器、療程超過10年，此欄會和大家分享自己多年研習的美肌心得。

IG：angelll_ho

(https://www.instagram.com/angelll_ho/)