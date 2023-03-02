跑馬地 ｜Creo by Brentwood「火」主題新店 繼續與本地職人合作 必試20cm原條豬腩肉三文治

本地概念咖啡店 Creo by Brentwood （下稱Creo）繼西營盤和九龍灣後，最近進駐跑馬地。新店位於跑馬地電車總站附近地舖，交通便利。Creo繼續向五行致敬，由西營盤的「水」和九龍灣的「木」後，跑馬地分店就以「火」做主題。店舖除了用上紅紅橙橙顏色做主色調外，食物方面也會加入燒烤元素，盡量為客人帶來火熱的感覺。除此之外，新店也繼續跟本地咖啡職人和藝文匠人合作，將創新作品帶入店舖。

Creo團隊與本地室內設計師Amanda Ho合作，以棕橙色及燒窰的紅磚為靈感作為整間新店的主色調，另外亦將咖啡店分為室內及室外雅座，室外位置是寵物友善空間，適合攜帶寵物之顧客。

Creo跑馬地店以棕橙色及燒窰的紅磚作為設計靈感。

今次邀請了壁畫藝術家羅浩光（Bo Law）以「工藝、社區和聯繫」做主題，將不同形式的人在喝咖啡、多款Latte藝術及咖啡、火山以及賽馬和場地畫低。

咖啡店設有室外雅座

室外座位為寵物友善空間

店舖使用的咖啡杯也有精妙之處，陶瓷藝術家David Chung和Creo團隊以火山做藍整，將「火山」巧妙地隱藏在杯子內壁，以大膽配色營造火熱感覺。

基於分店以「火」做主題，因此咖啡杯也設計成火山一樣，充滿心思。

新店與全新的本地精品咖啡供應商 — 鳳凰咖啡合作，創辦人由在坪洲騎着單車手煮咖啡的「咖啡佬」，變成為當下的咖啡豆批發商及顧問。由鳳凰咖啡打造的全新拼貼咖啡匯粹了洪都拉斯、埃塞俄比亞及水洗埃塞俄比亞咖啡豆於其中，特色在於洪都拉斯豆略帶焦糖味道的餘韻，配搭散發花果香的埃塞俄比亞豆，進一步提升整體咖啡的層次。

Creo設計了多款獨特飲品，當中包括以雙份Ristretto（濃縮咖啡中的精華）為主打的Magic、可以一次過品嚐到招牌濃縮咖啡和牛奶咖啡的Cafe1+1、以不含酒精的蒸餾酒Seedlip做主打的咖啡飲品Seedip Americano、以伯爵茶製作而成的Earl Grey Latte及Earl Grey Brulee等等。

Magic $40

Royal Brulee $48

Pour Over $65

主廚亦為新店設計了全日菜單，當中包括意大利巴拿馬火腿牛油果酸種麵包配自家製牛油果醬、牛油果雞肉三文治外，還有用長達20cm原條豬腩肉入饌的香辣BBQ原條豬腩肉三文治配自製燒烤醬。甜品方面，除了招牌的Creo版法式西多士外，主廚亦為新店創作了一款因應時令生果而轉變口味的甜品Eton Mess。

自家製貝果配忌廉芝士，可自行配搭牛油果、炒蛋、煙三文魚、煙肉芝士、烤牛肉配紅洋蔥 $48起

香辣BBQ原條豬腩肉三文治配自製燒烤醬 $138

主廚先將原條20cm長的豬腩肉慢煮3小時再烤製，邊位烤得香脆惹味。面層抹上酸瓜醬，有助減低油膩感。

Eton Mess $88，主廚會因應時令生果而轉變甜品口味，最近主題為士多啤梨，將士多啤梨切片和粒，再加入自製士多啤梨醬和自製泡芙、忌廉和蛋白餅，打卡度十足。

Creo by Brentwood 跑馬地店

時間：0800-1730（星期四除外）

地址：跑馬地成和道6號地舖

查詢：https://www.instagram.com/creobybrentwood/