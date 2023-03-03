澳門景點2023 ｜TeamLab＋高空飛索＋巴黎人巨型鬱金香花海

澳門景點2023 ｜ 今年1月上旬，澳門正式放寬入境防疫措施，港人可免檢測、免隔離入境。有見及此，不少港人已經起行又或者計劃向澳門出發。不過疫情肆虐3年多，大家對澳門的記憶又剩餘多少呢？今次就跟大家介紹一下澳門最新和著名玩樂打卡位，讓各位可以好好計劃澳門之旅！

澳門景點2023 ｜ 推介10個購物及玩樂好去處

1. TeamLab 超自然空間

常設沉浸式互動體驗項目「澳門TeamLab超自然空間」位於澳門威尼斯人，由藝術團隊TeamLab打造出超巨型作品群，營造出「身體沉浸式」藝術空間。澳門TeamLab佔地53,800平方呎，高達8米的空間打造成精密複雜又有高低差的立體交互世界。作品包括「無窮無盡的水晶宇宙」、「花與人的窪谷」、「生死無盡交錯永恆」等，絕對是閨蜜或情侶打卡的好去處！

無窮無盡的水晶宇宙

花與人的窪谷

澳門TeamLab超自然空間

時間：1100-1900（最後入場時間為閉館前45分鐘）

休息日：2023年3至4月的每周三

地址：澳門威尼斯人金光會展展覽館F館（澳門路氹金光大道望德聖母灣大馬路）

電話：+853 2882 8818

查詢：https://www.teamlab.art/zh-hant/e/macao/

2. MR.J SkatePark 直排滑輪場

MR.J SkatePark 直排滑輪場 於去年11月在澳門葡京人開幕，為澳門打造最獨特的直排滑輪場地，場內以80年代派對風格為主題，具有多個特色霓虹燈打卡位，集娛樂與型格於一體。現場會有兩位教練駐場，就算是新手也可以一試。

MR.J SkatePark 復古風直排滑輪場

日期：即日起至5月31日

時間：周五至日1200-2000

入場費用：澳門幣180元（120分鐘）

地址：葡京人H853 Fun Factory 娛樂廠R38號舖

查詢：https://www.facebook.com/H853FUNFACTORY

3. 世界首個沉浸式城市高空飛索

澳門飛索坐落於路氹城澳門葡京人，以5組高空飛索並排一起，全長388米，為世界第3長的城市滑索，時速可達每小時55公里，可同時讓5位體驗者於路氹半空中飛越。當樓高60米的起飛塔開始倒數時，超過10萬個LED燈將照亮起飛塔、起飛平台及每條滑索道，以至登陸塔部分，同時會配以音樂增加刺激感。

澳門飛索坐落於路氹城澳門葡京人

門票均包含了免費的飛行照片及視頻，飛行全程由人工智能驅動的廣角攝像機拍攝，並使用人工智能技術進行編輯，照片和視頻於飛行者著陸後數分鐘內便能於登陸店以電子形式獲取。

登陸塔樓高60米

澳門飛索

收費：滑翔、相片及影片套票澳門幣日間$480起、夜間$565起

交通：從澳門機場、碼頭及入境口岸乘搭澳門葡京人穿梭巴士或乘汽車或的士，前往澳門飛索（澳門葡京人, 澳門路氹溜冰路）

查詢：https://www.zipcity.com/zh-hant

4. GoAirborne室內跳傘

GoAirborne室內跳傘是澳門首家開設的室內跳傘中心，為旅客帶來刺激體驗，不論是初學者或職業跳傘運動場員都可以在這裡享受室內跳傘飛行體驗，感受仿如從12,000呎高空躍下、直衝至3,000呎時所帶來的刺激超真實體驗感，年滿4歲或以上就可以玩！

GoAirborne室內跳傘

GoAirborne室內跳傘

時間：1100-2200

地點：澳門葡京人H853 Fun Factory 娛樂廠1樓 R99 舖

電話：+853 2888 0882

5. 澳門大賽車博物館

澳門賽車乃是當地體壇盛事，至今已有69年歷史。作為澳門重要比賽之一，因此當地設有澳門大賽車博物館，疫情期間博物館更重開，現今樓高4層，比之前大出6倍有多！博物館集合了歷屆參賽賽車和賽車主題藝術創作，遊客可以化身成賽車手試玩新增的VR體驗，仿如置身賽車情景之中，刺激非常！

澳門大賽車博物館

新展館分成4層，包括地庫的東望洋大賽及澳門GT盃、地面層的入口、1樓的澳門格蘭披治大賽，以及2樓的澳門格蘭披治電單車大賽。

澳門大賽車博物館

地點：澳門高美士街431號

開放時間：每日10:00 – 18:00 (最後入場時間17:30)，逢周二休館。

查詢：https://mgpm.macaotourism.gov.mo/zh-hant/

6. 澳門倫敦人大笨鐘

疫情期間，澳門金沙城中心搖身一變成為充滿英倫氛圍的英倫主題綜合度假村 — 澳門倫敦人。澳門倫敦人外牆面積超過17萬平方呎，設計藍圖源自威斯敏斯特宮（Palace of Westminster）、國會大廈（Houses of Parliament），不得不提的是高聳又富有氣派的仿製大笨鐘，只要一搭正正點，就會發出報時聲音。其外牆每隔1小時也會上演「倫敦人光效匯演」，配合多首經典英倫樂曲，超過1萬盞燈打造出倫敦黑色的士、雙層巴士及皇家馬車等極具英倫特色的動感炫目圖像。

澳門倫敦人

澳門倫敦人

地址：澳門路氹連貫公路

查詢：https://hk.londonermacao.com/

7. 澳品薈

澳品薈是澳門最新的購物好去處，該地集合了多個本地時尚品牌和年輕品牌，同場更有澳門原創插畫「澳門製造」展覽廳。走到累到，也可以到以澳門小城特色為設計元素，結合現代簡約裝潢的M café品嘗特色飲品及輕食。

澳品薈

澳品薈結集了多個當地時尚和年輕品牌，是澳門最新的購物熱點。

除時尚產品外，當然不少得當地美食。

澳品薈

時間：周日至四1100-1930、周五至六1100-2030

地址：板樟堂街1號

查詢：https://www.minmplaza.com/

8. 新濠影滙傳奇英雄科技城

傳奇英雄科技城是全澳最大的高科技電子體育娛樂主題樂園，結合了頂尖虛擬技術和物理現實世界，為玩家帶來如同身歷其境的娛樂體驗。玩家可以體驗到虛擬實境（Virtual Reality，VR）、擴增實境（Augmented Reality，AR）、移動追踪、映射投影、4D超立體巨幕、電玩、網吧，體育娛樂等等，超過60多款遊戲。

新濠影滙傳奇英雄科技城

樂園裡可以體驗VR、AR、電玩等多達60款遊戲。

新濠影滙傳奇英雄科技城

時間：1200-2100（周一休息）

門票：單人$380、雙人$720、三人$1,030、四人$1,250（2小時無限任玩套票）

地址：新濠影滙東翼二樓

查詢：https://www.studiocity-macau.com/tc/entertainment/legend-hero-park

9. 澳門巴黎人巨型鬱金香花海

適逢鬱金香盛放季節將至，澳門巴黎人特地設置巨型鬱金香藝術裝置，化身夢幻花圜，讓旅客展開一場夢幻的春日藝術之旅。從踏入大堂的圓形大廳一刻就如走進童話般的鬱金香花園，有約50朵高5米的巨型鬱金香矗立在海神噴泉周圍，每朵均由內地知名藝術家宣晴創作，由人手上色。

澳門巴黎人大堂的圓形大廳鬱金香花園

巴黎人購物中心3樓則化身為奇幻花境，漂浮在空中的金色鬱金香矩陣 – 穿越時空的鬱金香花園貫穿20米的香榭麗舍大街，營造虛實相交、疑幻疑真的奇妙視覺效果。黃昏時分開始，斑斕的鬱金香影像將投射於購物中心的廊道上。此外，同層的凡登廣場的天幕亦會上演花漾燈光秀。天幕上，優雅的鬱金香緩緩幻變為金色，締造唯美柔情的景致。表演時間約1分鐘。

巴黎人購物中心三樓香榭麗舍大街

澳門巴黎人 巨型鬱金香花 海 藝術裝置

日期：即日起至5月31日

地址：澳門巴黎人澳門路氹金光大道連貫公路

查詢：https://hk.parisianmacao.com/

10. 康公夜市

逛夜市不一定要到台灣，原來澳門每逢星期六和日晚上於十月初五街都會舉辦康公夜市，夜市內不但有各種美食，包括海鮮、燒烤、牛雜、炸蝦餅等，又有撈金魚、保齡球、射飛鏢等攤位遊戲，適合帶同小朋友一同前往！

康公夜市

圖片來源：IG@memofoodie

康公夜市

時間：星期六至日1800-2200

地址：澳門十月初五日街(康公廟到新馬路路段）

查詢：https://www.facebook.com/HONGKUNGNIGHTMARKET