Häagen-Dazs三月優惠 外賣雙球雪糕買一送一 加推全新藍莓撻雪糕

一眾雪糕迷要注意！Häagen-Dazs今個三月為大家帶來「買一送一」限時優惠，在3月16日至29日，於全線專門店使用八達通付款，即可以HK$69品嚐兩客外賣雙球雪糕，雙倍滋味一齊孖住食；另外還有 全新藍莓撻雪糕，三月份雙重驚喜！

除了「買一送一」限時優惠，Häagen-Dazs亦於全線分店推出全新口味：藍莓撻雪糕！雪糕糅合法式下午茶甜點的元素，以精緻水果撻為靈感，精選香甜藍莓融合綿滑雪糕，拌入香濃藍莓果醬及碎餅粒，為你的春天帶來一點小清新。

Häagen-Daz 八達通外賣雙球雪糕「買一送一」優惠

銷售日期：2023年3月16日至29日

售價：港幣$69元/ 兩客

條款及細則：