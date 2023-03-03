Häagen-Dazs三月優惠 外賣雙球雪糕買一送一 加推全新藍莓撻雪糕
一眾雪糕迷要注意！Häagen-Dazs今個三月為大家帶來「買一送一」限時優惠，在3月16日至29日，於全線專門店使用八達通付款，即可以HK$69品嚐兩客外賣雙球雪糕，雙倍滋味一齊孖住食；另外還有 全新藍莓撻雪糕，三月份雙重驚喜！
除了「買一送一」限時優惠，Häagen-Dazs亦於全線分店推出全新口味：藍莓撻雪糕！雪糕糅合法式下午茶甜點的元素，以精緻水果撻為靈感，精選香甜藍莓融合綿滑雪糕，拌入香濃藍莓果醬及碎餅粒，為你的春天帶來一點小清新。
Häagen-Daz 八達通外賣雙球雪糕「買一送一」優惠
銷售日期：2023年3月16日至29日
售價：港幣$69元/ 兩客
條款及細則：
- 適用於香港Häagen-Dazs™專門店外賣自取(淺水灣the pulse專門店除外)
- 優惠期由2023年3月16日至3月29日
- 必須以八達通全數支付款項方可享有優惠
- 優惠數量有限，送完即止
- 每次每人限購買及享用優惠一次
- 有關產品供應狀況，請向店員查詢
- 不包括乾冰；額外甜筒或紙杯須另收取費用
- 優惠不可兌換現金、現金券或其他產品
- 優惠不可與Häagen-Dazs™ Club會員折扣、現金券及其他優惠同時使用
- 只有折後實付之金額可累積Häagen-Dazs™ Club會員積分
- 圖片只供參考
- 如有任何爭議，General Mills Hong Kong Limited保留最終決定權