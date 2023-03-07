家庭有成員離世，就像一副象棋缺了一隻棋子，全家人都痛苦非常，往往忽略了處理孩子的感受；有些家長甚至認為孩子不會明白「死亡」這回事，索性避而不談，讓孩子在一知半解的情況下以為是「忌諱」不能說，讓他們誤解很多事情不說出來就等沒事，對孩子將來處事和心理都帶來莫大影響。

要幫助小孩子走出家人離世的陰霾，首先要理解他們對情緒表達的方式，孩子不一定像大人般會哭哭啼啼，家長要為他們營造合適舒發情緒的環境，以健康正的方法面對死亡這件事。

5歲小琪（假名）面對媽媽突然離世的日子，數月來仍是玩樂大笑和哭鬧，在我眼中這是正常反應，遊玩對孩子來說亦是他們處理不安情緒的本能反應，同時小琪亦變得容易動怒和緊張，她突然像回到幼兒期，明明是已potty-trained突然要用回尿片，又嚷著要用奶樽飲奶，爸爸感到擔心不已。

我建議爸爸可以和小琪分享自己都不開心，讓她明白媽媽離世不開心是可以的，亦是父女一起疏導情緒的好方法。此外，盡量減少孩子生活的轉變，如常上學、做完功課可以吃茶點，周末去公園玩等，這些都可以增加孩子的安全感。明白爸爸要上班，平日要父兼母職很難，我建議他找家人或朋友來幫忙照顧小琪，生活如常可以減低孩子面對媽媽離世帶來轉變的壓力。

要疏導孩子的情緒，就要幫助他們表達自己的感受。坊間有很多育兒書都有教大家如何跟孩子解釋死亡都值得參考，家長亦可以多和孩子說說故事，和孩子一起回想和離世家人的生活點滴，誘導孩子說出自己的感受，都是健康紓發情緒的方法。

提醒大家如留意到小孩子面對摯親離世久久未能平復到情緒（有時當事人亦未必察覺，家人和密友局外人更容易注意到），建議要尋求專業人士協助，拖得太久對孩子的心理會帶來長遠影響的。