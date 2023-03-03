灣仔快樂餅店原區重開 懷舊奶油筒、招牌蛋撻回歸

䇄立於灣仔超過40年的老字號快樂餅店，因為業主收樓而在去年八月結業，當時不少街坊大感惋惜，結業前門外更是天天大排長龍！不過時隔數月，快樂餅店在同區相隔兩條街的位置，以「快樂麵麭」之名重開，現在還是試業中，下星期一（3月6日）正式開業！

快樂餅店變「快樂麵麭」重新出發

快樂餅店的新店「快樂麵麭」，位於灣仔皇后大道東66-68號，即距離舊址的兩條街外。新店裝潢沒有往日舊式餅店的味道，光鮮得多，店內中央掛有「快樂餅店」的燈牌。

「快樂餅店」舊址

懷舊奶油筒、招牌蛋撻回歸

招牌奶油筒（$11/ 個）

蛋撻（$7/ 個）

除咗招牌忌廉筒、蛋撻等招牌產品外，新店亦推出麻薯布丁蛋撻、咖啡栗子包及麻糬紫薯包等多款新產品。現凡購買任何麵包加$10，即可享用即磨咖啡一杯。

新品麻薯布丁蛋撻（$13/ 個）

銅鑼灣「快樂順景」新店

另外，近日不少人留意到銅鑼灣蘭芳道出現「快樂再見，順景重現」的圍板，上面印有快樂餅店與順景茶餐廳的舊相片。據悉這兩家昔日於皇后大道東相鄰經營的老字號，將聯合成「快樂順景」新店，屆時可以在一家店裡嘗到兩家老字號的出品，每人期待！

快樂麵麭