上村牧場4大優惠！$39食鹿兒島和手/放題第2位半價

雖然日本已經開關，不過飛一轉洗費巨大，未儲夠彈藥的話便惟有繼續留港吧。但想念日本和牛該如何是好？銅鑼灣「上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ」在日本和台灣均設有分店，自設牧場一條龍式養殖黑毛和牛，以低價為食客提供高級矜貴且肉質鮮嫩的薩摩牛，當中更設有多款市面罕見和牛部位。由3月20日至5月31日，上村牧場更舉行「燒肉狂賞祭」，以4大優惠吃盡A4級別或以上的薩摩牛。

銅鑼灣分店提供73個座位，設有特急列車送餐服務、手機落單程式及定期換氣系統。

上村牧場設有自家牧場，以一條龍式養殖黑毛和牛。

第1賞：生日月份訂座享85折優惠

餐廳推出壽星優惠，只要當月生日壽星在惠顧前1日訂座時列明享用「生日85折優惠」，並訂座3位以上的「薩摩牛饗宴套餐」，即可享85折優惠。

第2賞：和牛放題套餐第2位半價

逢星期一至五下午3時至5時入座，惠顧「澳洲和牛燒肉套餐」及「薩摩牛饗宴套餐」，第2位同行食客即可享半價優惠。（優惠不適用於公眾假期）

除了薩摩牛和其他肉類及海鮮外，餐廳也提供壽司、日式拉麵、沙律、涼拌菜及甜品等170多種食品。

第3賞：免費入會享$39鹿兒島薩摩牛⻄冷和牛

透過免費登記入會，惠顧任何放題套餐， 即可以$39享用原價$198的鹿兒島薩摩牛⻄冷和牛，每位食客只限加配1客，數量有限，售完即止。

鹿兒島薩摩牛⻄冷和牛（原價$198）

第4賞：信用於簽賬優惠

於星期一至五下午5時後，及星期六、日及公眾假期11時半後使用AEON信用卡簽賬滿$350即減$25、滿$500即減$50；另外簽賬滿$100即可獲優惠券1張，優惠券折扣金額更高達$100。（優惠不可同時使用，每張賬單只可享用1個優惠。）

上村牧場100分鐘放題套餐推介

薩摩牛饗宴套餐主打提供自家牧場飼養的鹿兒島A4及以上薩摩牛肉，包含170款食品。必食推介「薩摩牛生拌牛肉」、 「薩摩牛涮涮燒」、「薩摩牛里肌脊」，從生到熟、從油脂分布到厚薄不一的口感，可以完全品味薩摩牛的滋味。

薩摩牛饗宴套餐

澳洲和牛燒肉套餐有130款食品，當中包括多款味道濃郁的澳洲和牛、肉質爽嫩的牛舌和原塊牛扒！

澳洲和牛燒肉套餐

經典燒肉派對套餐就最適合合符經濟原則的你，當中包括86款食品，必試厚度十足又彈牙的鑽石紋牛五花，配上生菜一同食用就最適合不過。

經典燒肉派對套餐

上村牧場KAMIMURA JAPANESE BBQ

時間：1130-2200（最後落單時間為21:30）

地址：香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場地庫B213-B214號舖

電話：2551 0232

網址：www.watami.com.hk/kamimura