新加坡傳媒報道 MIRROR 3月17推首支英文歌：讓Cantopop被更多人聽到

MIRROR將於3月17日推出首支英文歌曲《RUMOURS》，進軍海外市場！日前12子接受新加坡傳媒《8視界娛樂生活志》訪問，透露他們希望藉這首英文歌打開海外市場，讓海外聽眾更了解香港樂壇，讓廣東歌被更多人聽到。

MIRROR將推首支英文歌曲

MIRROR在訪問中表示，《RUMOURS》的曲風跟過往團歌不同，是一首很直接的歌曲，內容講述在剛剛追女仔的階段，身邊可能出現各種的謠言：「期望大家在聽這首歌的時候，感受到我們有別於過往的一面。」

MIRROR又提到今次錄英文歌花了不少功夫，「無論是咬字、情緒、或是氣息都跟粵語歌不一樣，所以這次特意請了聲樂教練Andrew Choi一起合作。我們每個人都和他有一對一的指導環節，很用心地學習，希望大家滿意我們這次的作品。」他們又稱很希望可以到新加坡見歌迷，但海外活動仍在計劃中，一有消息便跟大家公布。

MIRROR能走多遠？

被問到華語樂壇男團的「壽命」普遍不長，MIRROR認為自己能走多遠？他們回應︰「無論是華語樂壇，還是全球音樂市場，每一天都有變化。而我們MIRROR的應對方式就是保持開放，願意嘗試不同的新事物，和不同的音樂人合作，就像是我們新歌《RUMOURS》，是我們首次挑戰英文歌。未來MIRROR也會不斷帶來新的作品，希望大家會喜歡。」