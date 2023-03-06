7個口罩回收地點一覽！餐廳推口罩換漢包 / 當錢使 /轉贈予有需要人士

回想起疫情初期，口罩、檢測包和各大消毒用品都出現斷貨、限買或炒賣情況，未知閣下又有否曾為以上防疫用品在藥房前「擔櫈仔」？今個月1日起口罩令終於解除，雖然街上大部分市民依然佩戴口罩，但少部分已經用「真面目」示人了。適逢口罩令撤銷，近日多區垃圾站出現全新口罩、快測包和過期消毒劑，網民不禁表示：「冇陰功，送畀清潔工都好啊。」、「真係浪費」、「根本突然取消，就會變成垃圾。」其實目前有不少機構、義工和商場都提供 口罩回收 或轉贈服務，假如你同樣面對家中剩餘過多口罩話，不妨考慮將它們捐贈出去，避免造成浪費！

口罩回收或轉贈地點一覽

1. 家居回收公司The Loops

家居回收公司The Loops與塑膠再造機構GAAU1 UP合作回收全新口罩，並在Facebook教導市民口罩可回收和不可回收部分，可回收的包括鐵線、不織布、包裝紙盒或膠袋，不可回收的剛是用作掛耳用途的棉繩。The Loops註明市民請先拆除口罩鐵線及棉繩，而不織布部分會交由GAAU1 UP熱溶加壓成膠板，用作製作各款傢俱，詳情請瀏覽The Loops專頁。

2. The ONE

由即日起至3月31日，尖沙咀The ONE推出口罩回收活動，鼓勵大家將全新未開封的口罩交由The ONE，再經劉鑾雄慈善基金轉贈工業傷亡權益會同其他有需要人士。市民每捐出1個口罩，可獲贈The ONE Club會員積分10分，每名會員最多可獲5,000分。

收集日期及時間：即日起至3月31日上午10時至晚上10時

收集地點：The ONE UG2顧客服務中心

查詢：https://www.facebook.com/TheONE

3. 皇室堡 x 東角 LAFORET

同樣都是劉鑾雄旗下的銅鑼灣皇室堡和東角LAFORET也推出口罩回收活動，每捐出1個口罩，可獲贈WINDSOR CLUB會員積分10分，每名會員最多可獲5,000分。

收集日期及時間：即日起至3月31日上午10時至晚上10時

收集地點：東角LAFORET 2樓237號舖

查詢：https://www.facebook.com/LaforetHK/

4. Guitar Concept

音樂學校Guitar Concept推出「口罩當錢使」活動，凡於Guitar Concept Collections購買任何結他，就可以口罩當錢用，每個口罩可當$5，每筆交易最多可以使用高達500個口罩（即$2,500），最近有需要添置結他的話可以留意。

Guitar Concept Collections

時間：周一至五1300-2100、周六1000-1900、周日1200-1800

地址：旺角彌敦道728號11樓A

查詢：https://www.facebook.com/guitarconcept

5. The Engine

生酮漢堡店The Engine推出以口罩換漢堡活動，由即日起至3月31日，只要捐出任何1個「全新獨立包裝口罩」，即可獲得全單9折優惠，捐兩個可獲8折優惠，最多可獲全單6折優惠；假如捐出一盒全新口罩（不限類型或數量），可獲贈指定低碳漢堡1個。

The Engine

時間：1200-2130

地址：大角咀嘉善街18號 利奧坊G702地舖

查詢：https://www.facebook.com/enginethe

6. 夕拾x閒社 Mellow Out

獨立書店夕拾x閒社表示了解到前線清潔工人物資長期不足，由即日起至3月15日徵收全新和包裝完整的成人口罩，再將口罩代捐至清潔工人職工會。

夕拾x閒社

日期：即日起至3月15日

時間：1300-1900

地址：觀塘巧明街109號榮昌工業大廈12樓C室

查詢：https://www.facebook.com/mellowoutzzzz

7. 同你派

義工團隊同你派向來收集有心人捐贈的物資（包括口罩），再定期轉贈給基層市民和無家者。適逢口罩令解除，同你派會繼續收集口罩再轉贈到觀塘區清潔工人，如果有多的話會再送到其他區域，詳情可以透過Facebook inbox查詢。