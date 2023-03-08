木棉花　清熱、利濕、解毒

涼茶是國家級非物質文化遺產，具有清熱的作用，童年時與同學們結伴到士多買零食，還有當時相對廉價的罐裝涼茶——王老吉，起初有點抗拒，但最好的朋友卻對它情有獨鍾，不知不覺間也愛上了喝涼茶，乾脆替好友起了「老吉」這個外號。學校附近一帶長有數棵木棉樹，木棉花是我們的投擲武器，就這樣吵吵鬧鬧地渡過了多采多姿的小學生涯。

英雄樹這個名字相信很多人也不會陌生，相信不少同齡人也唸過有關木棉樹的課文。過往每逢炎夏母親總會煲五花茶、夏桑菊等涼茶為我們兄弟姊妹清熱消暑。

小時候已發現五花茶的成份「次次都唔同」，每間藥材舖的配方也不相同，總之就是「大大包」，成份多以木棉花、菊花、雞蛋花、金銀花、葛花、扁豆花、槐花、夏枯草和茵陳等清熱解毒、消暑袪濕的藥物所組成。年復一年，母親變心了，再也沒有煲五花茶，改為用心炮製竹蔗茅根馬蹄紅蘿蔔水為小孫女生津清熱，孩子的健康和笑容就是最大的動力。

每年的3月，部分木棉花按捺不住，偷偷綻放，接着的4至5月更是花朶盛開的季節。過往赤柱種有大量的木棉樹，每到盛開期，樹高可達25米的木棉樹長滿鮮艷奪目的紅色花朶，遠看之下，大量的紅色柱子豎立在地上，因此起名為赤柱。除此以外，紅磡和紅棉路的命名也是與這種火紅色的花朶有關。木棉花於盛開時採收，除去雜質後直接曬乾，便可使用，具有清熱利濕和解毒的功效，除可用作涼茶材料，亦可與陳皮及米同煮，製成木棉花陳皮粥，功能健脾除濕。

木棉幼樹的樹幹滿佈着堅硬的圓錐狀粗刺，用以保護幼小的木棉樹免受動物傷害，隨着樹齡增加，樹幹變得堅實粗壯，粗刺漸漸脫落。香港的木棉花是先開花後長葉，繼而結出果實，周而復始。果實內的白色棉毛，可作枕頭、墊褥和救生圈的填料。

以住經常到廣州清平中藥材專業市場遊歷，部分地鐵站內的玻璃幕門及月台地面貼有廣州市花——木棉花的貼紙來佈置車站，栩栩如生，每次看到木棉盛開便會勾起熟悉的涼茶味道和對兒時玩伴的懷念。