飲可樂儲積分 換限量精品

今個夏天「可口可樂」推出「飲樂儲分 週末樂遊」活動，購買「可口可樂」後，就可以儲分換購限量精品及海洋公園門票或超市禮券等。

大家只要在指定零售店鋪購買任何可口可樂公司旗下產品，並上載收據副本到活動網站，每消費港幣$1可賺取1分，儲夠指定分數即可換購以下限量禮品，包括「可口可樂」雙層豪華帳篷、手提行李箱、超萬用防水墊及復古探險提燈。

279分 + 港幣$85

「可口可樂」手提行李箱

(價值港幣$580)

99分即可免費換領

「可口可樂」復古探險提燈

(價值港幣$180)

99分即可免費換領

「可口可樂」超萬用防水墊

(香港太古可口可樂e-shop獨家禮品)

(價值港幣$150)

279分 + 港幣$85

「可口可樂」雙層豪華帳篷

(價值港幣$580)

除了可換購精品外，其積分可換購以下禮品：

379分 + 港幣$250海洋公園門票 (成人) 2張(價值港幣$996) 69分 + 港幣$50超市禮券(百佳超級市場 / 惠康超級市場獨家禮品)(價值港幣$150) 50分即可免費換領Deliveroo戶戶送 $10優惠碼（價值港幣$10） 25分即可免費換領Deliveroo戶戶送 $5優惠碼（價值港幣$5）

想換購多幾款禮品，不妨參考以下儲分貼士。

貼士一：用盡儲分渠道

可口可樂公司旗下產品不止「可口可樂」系列，還包括「雪碧」、「芬達」、「玉泉」、「飛雪」礦物質水、「淳。茶舍」、「Minute Maid」、「Minute Maid Qoo」、 「Glaceau 維他命水」、「陽光」、「水動樂」，「健康工房」，以及最新推出的「紅茶花伝」「CRAFTEA」，購買以上產品都可計算入積分內。

貼士二：賺取額外分數

推廣期內，購買200毫升迷你罐(6罐裝) 及330毫升高罐(4罐裝)有汽飲品，每件產品可獲額外5分。

「飲樂儲分 週末樂遊」活動詳情：

日期：2021年8月6日-9月19日

上載收據網站：https://www.icoke.hk/hk/holidayhkcg/landing （2021年8月6日凌晨零時起開放）