夜瞓生痱滋　金銀花焗水可紓緩

早年有次回內地旅行，因為旅途疲累熬夜，加上飲水不足，長了一大粒痱滋。急急去藥店尋合適的中成藥時，店員知道是痱滋時，深有同感地說了一句：「口瘡真是很痛苦的啊！」之後推薦了一種類固醇貼片，說她也有用云云。

作為中醫，當然拒絕了類固醇；其實類固醇治標不治本，歸根究柢，痱滋的出現多數與體內有熱相關，而反復發作的痱滋，虛火多於實火。而夜瞓就是引致虛火的重要成因。

中醫稱痱滋為口瘡，是一種口腔黏膜潰瘍的疾病。而虛火引致的口瘡，多數會反復發作，當太過勞累、睡眠不足、壓力大、要考試而誘發。口瘡的潰瘍面呈黃白色，周圍多淡紅，疼痛往往入夜加重。很多病人一見有痱滋就覺得是「熱氣」，猛灌涼茶，虛火降不成，人反而更虛，更易疲累，痱滋更易發作。

中醫認為痱滋和睡眠息息相關。睡眠足夠，身體陰液會相對充足，就不會有虛火出現。如果天天都熬夜，拖至一兩點甚至是更晚才睡，養陰的時間少了，陰液也相對不足，以致虛火內生，薰灼口舌，成為口瘡。如果本身喜歡吃煎炸辛辣，如薯片、零食等，以致脾胃實熱。虛實火夾攻，口瘡會更為嚴重。

痱滋初起時非常疼痛，可以用金銀花20克焗水，加一匙鹽漱口；或用棉花棒點取適量青黛粉於患處，也有幫助。