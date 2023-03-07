一文看清三八婦女節購物優惠！化妝/購物/餐飲低至75折

美妝

1. Sephora

由3月5日至3月8日期間推出婦女節優惠，Sephora會員於門市及網店購買指定化妝品及化妝工具可獲85折優惠，優惠品牌包括LAURA MERCIER、URBAN DECAY、MAKE UP FOR EVER、NARS，女生們可以趁優惠入手定妝噴霧、碎粉、眼影等產品。

2. NARS

凡於NARS網店購物滿$380即可獲贈魅力迷你彩妝2件裝，包括迷你原生光蜜粉餅及迷你POWERMATTE玩魅啞緻唇膏 (價值$217)，於結帳時輸入優惠碼「WOMENPOWER」。

3. 卓悅網店

卓悅網店由3月1日起至3月31日亦推出38女神月優惠，優惠期間只要登入APP領取優惠券，買滿$500即可減$50、買滿$1000減$150、買滿$2000減$400。

購物

4. Nike

由即日起推出婦女節優惠，會員凡於官網購買指定正價產品，可享減價產品額外75折；購買指定服裝產品滿2件可享8折，3件或以上可享75折優惠。另外，買滿$1,000更可獲贈$380回贈優惠碼。優惠產品包括多款人氣波鞋、運動內衣、緊身褲等，運動型女生可以於優惠期間入貨。會員購物滿HK$999並包括一件指定女子產品可獲贈NIKE按摩球禮盒一份。

5. adidas

部份運動內衣、緊身褲、運動外套、鞋類及裝備由9折起，凡購買2件或以上的指定正價女裝及鞋款產品，更可以免費獲贈adidas棒球帽。

6. Farfetch

Farfetch由3月4日起推出婦女節優惠，多款名牌手袋及銀包都會有限時正價8折優惠，例如包括LOEWE、Tory Burch、Coach等品牌。減價產品更包括不少新款外，就連人氣經典袋款也有減價優惠，例如Mulberry quilted leather上肩袋由$16787減至$13430、Lanvin的studded leather手袋亦從$14784減到$11828，是大家入手的好機會。

7. Pinkoi.com

設計購物網站 Pinkoi.com 由即日起至3月14日推出「Pinkoi 2023 女子購物日」，為各位女生精選過3萬件女生好物，從疫後美妝保養神器、療癒香水香薰到春日穿搭一應俱全，讓各女生無壓力一站式解決焦慮！多個Pinkoi精選品牌單館購物滿$350即享港澳免運；於3月11日至3月14日，輸入優惠碼「@pretty30」全站消費滿 $380 即減 $30*（只限 500 個名額，先到先得，每帳號限用一次）。

餐飲

8. Häagen-Dazs

Häagen-Dazs於2月27日至3月12日推出婦女節優惠，只要於活動期間蒞臨Häagen-Dazs專門店，追蹤Häagen-Dazs官方Facebook專頁或Instagram帳號，以及讚好「Scoop it up, Love yourself」推廣貼文，即可享受單一消費任何雪糕產品滿$100減$38的期間限定優惠，以甜蜜治癒身心，為一往無前的自己打氣加油。

9. 美心西餅

美心西餅於婦女節亦有推出優惠，由3月4日起至3月8日，購物滿$188(折實價)，即送$50餅卡一張，讓大家可以在這個節日向身邊重要的女性表示心意。優惠只適用於分店購買即場現貨及產品，不適用於網上訂購蛋糕及現場購買美心西餅禮餅券及任何禮券；優惠不可與美心西餅禮餅券及美心嫁囍禮餅券付款。

10. 皇玥

為了慶祝3.8婦女節, 凡於3月7日至13日期間, 只要在皇玥門店購物, 即可獲贈精美的唐果子一盒 (2粒裝), 一張訂單只限一盒, 每人每日只可獲贈一盒。