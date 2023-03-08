Anson Lo密密宣傳筋疲力盡 睡前與神徒甜蜜說晚安

「教主」Anson Lo於上月底推出今年首次派台跳唱歌《MONEY》，MV在YouTube上架至今已錄得超過460萬點擊率，他於這段期間密密宣傳新歌，早前更在出席活動時一度不適暈倒，令到一班神徒非常擔心。不過，Anson Lo在休息過後已經康復，繼續努力投入工作，臨睡前還特地於社交媒體上與大家更新近況。

推出新歌之後，教主一直忙於到處宣傳，之後還準備拍電影。

自從推出新歌之後的兩星期，先後接受電台訪問、拍攝新歌Dance Version、兩套電影圍讀、電影試造型、拍廣告、排舞，教主形容為「筋疲力盡」的狀態。不過，教主在忙碌之中仍然非常不忘與神徒交流，在他回家後的Me Time時間，會不時看大家的留言：「看你們在我Instagram post留言、MV Youtube留言、看你們的#AnsonLoMoneyChallenge，再平躺在地氈上放空1小時，喝一碗教母的愛心滋補湯水。」教主更笑說自己累得躺在床上便能一秒入睡，雖然工作忙碌，但是製作出讓大家喜歡且期待的作品，令他感到「滿足、值得」。

教主於臨睡前跟大家更新近況且分享個人睡相，仍然非常「靚仔」。

教主於睡前大冧神徒，表示如果大家留言跟他說句「Goodnight」，會令他睡得更好，發個甜夢，他更先跟神徒甜說聲晚安。當然，教主引來不少留言，相信他可以很好地休息。由於教主推出新歌，神徒們發起各大應援行動，繼之前的《MONEY》號主題巴士（路線1A）及全港30架巴士的車身廣告之外，最新的是於尖沙咀大型商場外以及九龍公園外的《Money》主題巴士站，讓神徒們打卡及欣賞教主百變形象的魅力。對於神徒們的應援，教主都非常識做地轉發後援會的貼文，感謝神徒的支持及付出。

後援會之前的應援巴士。