日本櫻花2023｜JR東日本 4大賞櫻景點推介

日本櫻花2023｜櫻花季節又來臨！對於視日本為「鄉下」的香港人來說，於這個最熱門的遊日時期，相信已經很有衝動去日本賞櫻花了！今次JR東日本在琳瑯滿目的日本賞櫻景點之中，嚴選四個充滿特色的櫻花景點推介給大家，大家不妨趁復活節長假飛一趟，乘搭JR東日本去您最喜歡的賞櫻景點！

日本櫻花2023｜白石川堤一目千本櫻【宮城縣】

想尋找車站附近的賞櫻景點？代表宮城縣的著名賞櫻勝地、白石川堤一目千本櫻就最適合你。從JR東北本線船岡站下車後步行5分鐘就可以看到全長約8公里、有約1200棵櫻花樹盛開的白石川堤一目千本櫻美景。櫻花的品種以染井吉野櫻為主，夾雜著約一成的白山櫻花。最佳觀賞時間為每年4月上旬至中旬。白石川的藍，千本櫻的粉，藏王連峰的白描繪出一幅天然的風景畫，這壯觀的景色絕對不容錯過！

關於白石川堤一目千本櫻

交通：從 JR 東京站乘坐東北新幹線隼「HAYABUSA」約 1 小時 30 分鐘到仙台站。然後轉乘JR 東北本線約30分鐘到船岡站下車。從船岡站步行約 5 分即可抵達。

地址：宮城縣柴田郡柴田町船岡1 2

可用的鐵路周遊券：JR EAST PASS(東北地區) (網址：https://www.jreast.co.jp/multi/zh-CHT/pass/eastpass_t.html)

日本櫻花2023｜弘前公園【青森縣】

被譽為「日本三大賞櫻勝地」之一的弘前公園，總面積約49.2萬平方米，園內有52個品種合共約2600棵櫻花盛開。弘前櫻花祭於每年的4月下旬至5月上旬舉行。弘前櫻花祭期間，整個公園每天會從日落開始到晚上8時30分亮燈，亮燈後能夠看到與日光下完全不一樣的景色！另外，千萬不要錯過日本最粗壯的染井吉野櫻花樹，以及由櫻花樹組成的櫻花心心！

關於弘前櫻花祭

舉辦日期：2023年4月21日(星期五) 至5月5日(星期五)

交通：從 JR 東京站乘坐東北・北海道新幹線隼「HAYABUSA」約3小時到新青森站。然後轉乘奥羽本線約30分鐘到弘前站下車，從弘前站步行約30分鐘即可抵達。

地址：青森縣弘前市下白銀町 1

可用的鐵路周遊券：JR EAST PASS(東北地區) (網址：https://www.jreast.co.jp/multi/zh-CHT/pass/eastpass_t.html)

日本櫻花2023｜目黑川【東京都】

目黑川是東京熱門的賞櫻勝地，最佳觀賞時間一般在3月下旬至4月上旬。當櫻花開始飄落的時候，河畔水面和沿河的沿岸都染上了櫻花的白色和粉紅色；而且目黑川沿岸有各式各樣的商店和餐廳，是一邊賞櫻一邊購物的絕佳景點。在櫻花盛開的季節，目黑川沿岸的當地商店街會舉辦各種活動和櫻花祭，期間商店街會有攤位、舞台表演、抽獎等活動。

關於目黑東區櫻花祭

預定舉辦日期：4月1及2日(星期六及日)

地點：田道廣場公園

交通：從JR東京站乘坐山手線約20分鐘到目黑站。從目黑站步行約15分鐘即可抵達。

可用的鐵路周遊券：JR Tokyo Wide Pass (網址：https://www.jreast.co.jp/multi/zh-CHT/pass/tokyowidepass.html)

日本櫻花2023｜新倉山淺間公園【山梨縣】

來到新倉山淺間公園，可以在賞櫻的同時欣賞到以富士山作背景的忠靈塔，是不少國內外的遊客慕名而來的景點。被稱為忠靈塔的五層寶塔是富士吉田市的象徵，旅客能夠一次過欣賞櫻花、富士山、五層寶塔三項象徵著日本的壯麗景色，被稱為最佳景點真是一點也不為過！對於想拍照打卡的各位，推薦來到去年翻新的「觀景台」，和家人朋友一起挑戰爬上398級的「咲夜姬階梯」，留下美好的回憶吧！

關於新倉山淺間公園

交通：從 JR 東京站乘坐中央線快速中央特快「高尾行」約15分鐘到新宿站。從新宿站轉乘特急「富士回遊」約1小時40分鐘到下吉田站下車。最後步行約30分鐘即可抵達。

地點：山梨縣富士吉田市淺間2丁目4−1

可用的鐵路周遊券：JR Tokyo Wide Pass (網址：https://www.jreast.co.jp/multi/zh-CHT/pass/tokyowidepass.html)

「JR EAST PASS」及「JR TOKYO WIDE PASS」

「JR EAST PASS (東北地區)」的費用為大人20,000日圓、兒童10,000日圓；「JR EAST PASS (長野、新潟地區)」則為大人18,000日圓、兒童9,000日圓。兩款JR PASS皆可在連續5天內無限乘搭指定區域內的新幹線、特急列車的普通車指定席，「愉快列車」也可以自由乘搭。

「JR TOKYO WIDE PASS」的費用為大人10,180日圓、兒童5,090日圓；可在連續3天內無限乘搭指 定區域內的新幹線、特急列車的普通車指定席，「愉快列車」也可以自由乘搭。