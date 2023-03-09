黑客們在網絡森林播毒，發動了一次大規模的網絡襲擊，幸得天才網絡保安主任卓家俊 (郭富城 飾)利用自身研發的防火牆，化解危機。殊不知病毒攻擊原來是由其上司陳明志 (林家棟 飾)所操控，家俊亦因此誤墮其洗黑錢圈套，陷入險境…

爲證清白，家俊與陳明志展開激烈鬥法。家俊暗中在網絡森林煉製具備人工智能（AI）的超級病毒，更不惜游走危險領域 -潜伏幷攻擊各路黑客，誓要找出陳明志罪證！同時，陳明志不擇手段，命令黑客反奪家俊手上解密科技，更綁架其女兒卓寶兒及恐嚇其妻子咏珊(賴雅妍 飾)。家人生命受到威脅，家俊受盡掣肘，更禍不單行的是，其研發的AI病毒失控，迅速竄入各個電腦系統，瞬間全城斷網，引起莫大恐慌，後果不堪設想…

整體：4.5/5 分，整體電影的節奏非常明快，有不少打戲，當中的畫面更富有技術感覺，監製鄭保瑞透露「網絡是虛擬世界，當然大家會知道這是犯罪行爲，而我不斷思考，如何用畫面呈現，這讓我有很大的空間去呈現網上犯罪世界，是比較少人用這方法去處理犯罪題材，對于創作人來說是很大挑戰，今次《斷網》用了實驗性的方法呈現，我認爲是新意，當然要靠美術、特技、聲效去幫忙將這網絡世界去呈現。」，讓人耳目一新。