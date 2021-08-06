10大聯乘月餅禮盒 人氣卡通＋盞鬼插畫超吸睛

今年中秋節就快到啦，各大品牌亦推出聯乘月餅系列，造型可愛的月餅，讓人不捨得吃！小編幫大家整理了10間香港及台灣的月餅套裝，儘早購買還可享早鳥優惠，快點把握機會帶走心儀的卡通造型月餅！

A-1 Bakery x BT21 粉絲必買月餅

A-1 Bakery今年與LINE FRIENDS最具人氣的BT21系列合作推出「BT21 夜月。營火會」奶黃月餅禮盒，月餅印有BT21造型，非常可愛！月餅盒設計同樣吸睛，拉開內盒會有立體BT21圖案升起，吃完月餅後可以將盒子留作收納用途，不用浪費。購買奶黃月餅禮盒還附送BT21 MEETS A-1 Bakery 特別版會員卡和特別版 Tote Bag，粉絲們切勿錯過！



月餅上印有BT21造型，超可愛！

購買月餅禮盒還送超實用的Tote bag，小編都好想入手啊！

月餅盒上的BT21可以變成立體。 「BT21夜月。營火會」奶黃月餅禮盒 $250（連Tote bag)

A-1 Bakery

時間：

星期一至五：07:00 – 20:30

星期六、日及公眾假期：07:30 – 17:30

電話：2657 5699

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奇華餅店 x LINE FRIENDS 超cute造型月餅禮盒

奇華餅店今年聯乘人氣卡通LINE FRIENDS推出月餅禮盒，共有6款套裝，其中有以4個人氣角色代表不同口味的月餅，設計精美的星形禮盒，對粉絲而言極具收藏價值！套裝還可以加購不同的聯乘商品，包括雨傘、環保袋、毛巾。

套裝五 $218

套裝六 $226

奇華餅家

地址：九龍塘達之路80號又一城MTR層MTR03號舖

時間：08:00 – 22:00

電話：2776 3183

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Paul Lafayet 鬼馬笑臉喜迎中秋

中秋團圓當然是開心事！Paul Lafayet今年的中秋月餅禮盒充滿法式風情，時尚又鮮豔的禮盒由法國插畫師設計，內有四款茶味月餅和茶葉，每款月餅的禮盒上都印有祥雲紋及圓月鬼馬笑臉，營造歡樂的氣氛。八角形的禮盒以雙層設計，吃完月餅後還能作收納用途。

四款月餅搭配四款茶葉，包括玫瑰花茶(法國)、日本焙茶(日本)、茉莉 花茶(中國)和伯爵紅茶(法國)。

Paul Lafayet 中秋禮盒 $498

Paul Lafayet

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館G23舖

時間：11:00 – 22:00

電話：3586 9621

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四喜餅店 盞鬼電影主題月餅

本地老牌餅店四喜今年以懷舊電影海報為主題，與本地插畫家合作推出一系列鬼馬又港味十足的月餅包裝，包括朱魚璋博士、月之呼吸、嫦娥愛你、伯爵茶溫泉、壞過花生、Be Ninja及奶黃馬戲團。月餅口味方面就並沒有太大新意，創新口味如人氣花生醬奶黃月餅及伯爵茶味奶黃月餅依舊推出，另有傳統的雙黃白蓮蓉月餅、奶黃月餅及雙黃紅豆沙月餅。

今年的月餅設計走懷舊、盞鬼風，特意邀請本地插畫師設計具本土氣息的包裝。

嫦娥愛你

雙黃紅豆沙月餅 (四個裝)

$248

月之呼吸

雙黃白蓮蓉月餅 (四個裝)

$248

伯爵茶溫泉

迷你伯爵茶味奶黃月餅 (四個裝)

$136



迷你奶黃月餅 (八個裝) $240

四喜麵包西餅期間限定店—「迷你戲院售票處」

日期： 即日起至8月26日

地址： 尖沙咀河內道18號K11 B2層Kiosk5

時間： 12:00- 20:00 (暫定)

*只供預購月餅券，不設取貨或現場購買

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Valérie Pastry 本土元素香港小兔月餅禮盒

人氣餅店Valérie Pastry再度與本地年輕設計師Fay Sze合作，推出「香港小兔」九件裝限量珍藏版月餅禮盒，禮盒印有香港特色建築，還有標誌性的獅子山，具有不少本土元素。月餅方面包括人氣最高的流心奶黃月餅及流心宇治抹茶月餅，還加入新口味——流心伯爵茶月餅。可以選擇四件流心宇治抹茶及五件流心伯爵茶或四件流心伯爵茶及五件流心奶黃兩款。購買禮盒還附送本地品牌茶澤的桂花烏龍茶及日月潭紅茶各一片。

左起：流心奶黃月餅、流心宇治抹茶月餅及流心伯爵茶月餅

香港小兔珍藏版九件裝禮盒 $418

Valérie 期間限定 Pop-Up Store

地址：銅鑼灣東角道 24-26 號銅鑼灣東角二樓 203 號舖

日期：2021 年 8 月 22 至 9 月 20 日

時間：12:00 – 21:30

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東海堂 多啦A夢月餅隨意門

大家的童年回憶返嚟啦！東海堂今年與多啦A夢首度合作推出月餅禮盒，以隨意門為主題，打開粉藍色的鐵盒，裡面藏著奶黃及紅豆味月餅。現在購買月餅還附送多啦A夢Tote bag一個。

十勝紅豆月餅

奶黃月餅 月餅上印有多啦A夢標誌性的鈴鐺。

Tote bag正面

Tote bag背面

多啦A夢月餅 $178（連Tote bag)

東海堂

地址：金鐘金鐘道93號Lab Concept 金鐘廊F03號舖

時間：

星期一至五：07:30 – 21:00

星期六、日及公眾假期：08:00 – 20:00

電話：2529 5938

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美心西餅 食得又玩得迷你兵團系列

可愛的小小超和阿的出現啦！美心月餅今年推出迷你兵團系列月餅，不倒翁禮盒設計，用手擺弄，小小超和阿的的眼鏡會隨之擺動，立體的眼鏡框設計更能發光，對粉絲和小朋友而言非常吸引！禮盒內有拔絲蓮蓉月餅及流心紅豆月餅，味道香甜，一定受小朋友歡迎！

拔絲蓮蓉月餅

流心紅豆月餅 月餅上印有小小超的眼睛！



迷你兵團系列-小小超



迷你兵團系列-阿的 迷你兵團系列月餅 $498

美心西餅

地址：尖沙咀港鐵尖沙咀站TST 1號舖

時間：07:30 – 21:00

電話：2199 7297

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美心月餅 少女心公主系列月餅

除了迷你兵團系列，美心今年更有迪士尼公主系列冰皮月餅，金色和白色相間的珠寶箱設計絕對能夠滿足女孩子的少女心。禮盒內有芒果及藍莓味的冰皮月餅，水果味道清甜，適合夏天。

芒果味冰皮月餅

藍莓味冰皮月餅 月餅上有鑽石印花。

迪士尼公主系列冰皮禮盒 $198

美心西餅

地址：尖沙咀港鐵尖沙咀站TST 1號舖

時間：07:30 – 21:00

電話：2199 7297

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Mister Donut x Pokémon 人氣角色大集合

來自台灣的Mister Donut今次和Pokémon推出聯乘限定禮盒，中秋禮盒共有13件食品，除月餅外還有年輪蛋糕和餅乾，非常豐富！最吸睛的一定是印有人氣Pokémon角色的包裝，比卡超、波加曼、吉利蛋等都有出現，見到都不捨得吃！現在香港都有網購買到，但就要9月才出貨。

禮盒包括月餅、年輪蛋糕及餅乾，共有13件。

Mister Donut x Pokémon中秋大禮盒 $268

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Little Twin Stars 鳥籠造型甜點架嘆月餅

作為Sanrio人氣角色之一的Little Twin Stars很少推出聯乘商品，今年首度推出Little Twin Stars月餅曲奇禮盒。夢幻的禮盒內有玫瑰花雙黃白蓮蓉月餅、伯爵茶月餅、蝴蝶酥及曲奇，精緻又夢幻。最特別的是禮盒附送一個雙層鳥籠造型甜點架，可以在家打卡嘆月餅！這款禮盒同樣將於9月由台灣寄出，有興趣的朋友要儘快購買啊！

禮盒內有4件月餅及10件餅乾，包裝都印有Little Twin Stars圖案。

Little Twin Stars 月餅曲奇禮盒套裝 $278

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