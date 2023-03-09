Mask Off Face Ready

最近口罩令取消，經歷了長期戴口罩的日子，我們終於能以「真面目」見人，可以再讓皮膚重新「呼吸」新鮮空氣！由於長期戴住口罩，皮膚會處於焗熱的狀態，油脂混合老廢角質堵塞毛孔，加上塵埃污垢積聚便形成黑頭、暗粒、粉刺更不受控的長出來。

脫下口罩後，當然要以最佳狀態示人，不少人會嘗試自己用手或以針清的方式，處理皮膚上的黑頭、暗粒、粉刺。而我是不太建議自己動手針清，針清講求手勢、經驗、力道以及擠壓時要了解毛孔的方向，萬一用力不當或手法不熟練是有機會令皮膚受損、傷口發炎，或會引發石頭瘡。處理時亦要格外小心，需注重手部及工具的消毒，避免會變得紅腫嚴重或成形暗瘡印、色素沉澱的問題。

我們可以在洗澡後，毛孔擴張時用兩張紙巾包裹手指頭，在黑頭、粉刺嚴重的地方輕輕擠壓一至兩下，讓污穢排出。亦可以採用較溫和的方式減少皮膚問題，一些含酸類（AHA及BHA）的護膚品，促進皮膚的新陳代謝。

AHA （果酸）：經醫學研究証明果酸能有效去除皮膚老化角質細胞、加強皮膚水潤度及彈性、刺激細胞再生、修復皮膚光老化

BHA（水揚酸）：抑制油脂分泌同時減少炎症、抗菌抗發炎、疏通堵塞毛孔，減少粉刺發生

特別留意的是，酸類護膚品是從低濃度用起，待皮膚適應後，有需要才增加濃度，皮膚有濕疹、傷口或紅腫、敏感性肌膚人士 、嬰兒及孩童不宜使用，較敏感者，可先塗抺酸類產品於手臂內側，無刺激反應才考慮使用。

我們還可以選擇其他深層清潔皮膚的產品，也可以有效清除面上角質及粉刺。例如一星期做一次的磨砂產品，成份可以選擇例如有木瓜酵素。

另外，有用開泥masks的女生都知道它本身是靠裏面的離子來吸出毛孔裏的污垢，把皮膚內層及表層的油脂、黑頭都全帶走，所以一般會較適合一些毛孔粗大的油性肌膚或混合偏油的膚質人士使用。

提示：洗臉後不是直接把它塗上臉上敷就完成，因為當毛孔沒有徹底打開，就算你敷多厚的泥masks都未能發揮到它最佳的功效！大家敷泥masks前，先用熱毛巾敷臉1分鐘，確保毛孔得以擴張，才開始厚敷泥masks，這樣更有助深層的污垢完全吸出！

對付粉刺黑頭還有很多方法以及不同產品，有興趣想了解更多的，歡迎IG留言給我，下一次可以在這裡再為你們介紹。

其次，我們亦可以從飲食習慣及生活作息改變，均衡飲食、多喝水，減少食刺激性食物及嘗試「戒糖」飲食，甜品、含糖飲品，容易使臉部大量出油，形成黑頭粉刺。而規律的作息習慣、保持良好心情，加入適當的運動，可以加速新陳代謝，快速養成白滑透亮肌。

作者：Angel Ho擁有自己的專屬護膚品牌，專注研究各類護膚產品、美容儀器、療程超過10年，此欄會和大家分享自己多年研習的美肌心得。

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