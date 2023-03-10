深圳好去處2023 ｜推薦地鐵沿線10大必去商場 文青打卡地/食盡多國菜/室內跳傘

深圳好去處2023 ｜自上月內地與香港正式通關後，港人無需再申請內地配額預約，更可免隔離和落地核酸檢測入境中國。有見及此，不少港人都紛紛北上探親或玩樂，尤其是比較接近香港，交通便利的深圳。不過未有到訪深圳幾年，大家還記得當地必去的地方嗎？今次就跟大家細數10個深圳必去商場，為下次北上吃喝玩樂做準備。

深圳好去處2023 ｜10大超方便商場推介

皇庭廣場

位於福田區的皇庭廣場鄰近深圳會展中心，6層商場雲集美食和購物於一身。場內有不少當地有名氣的品牌進駐，當中包括茶飲店「喜茶」、「奈雪の茶」、「春陽茶事」、「木屋燒烤」、「太二老壇子酸菜魚」等等。而近期開業的則有泰式餐廳「MAMAzaab」、「京味張烤鴨店」、主打鮮甜蟹肉煲的「老船長肉蟹煲」，以及以中式手工製烘焙品牌的「象山酥院」等，恐怕要再多去幾次才能把所有餐廳都試勻！

皇庭廣場

營業時間：周日至四1000-2200、周五至六1000-2230

地址：福田區福華三路118號（會展中心正門對面）

交通：地鐵1號綫會展中心站C出口

查詢：http://www.wongteeplaza.com/

深圳灣萬象城

深圳市有兩個萬象城，深圳萬象城位於羅湖區，屬於比較老城區的區域。而今次要介紹的是2018年開幕，位於深圳灣的深圳灣萬象城。深圳灣萬象城有多間高尚餐飲店、輕奢侈時尚品牌和高級美妝店進駐。從開業以來也會定期舉辦藝術展覽和手作市集，讓大眾可以在消費的同時感受藝術氣息。

深圳灣萬象城

營業時間：1000-2200

地址：深圳南山科苑南路2888號

交通：深圳地鐵2號或11號綫后海站G出口

查詢：https://bit.ly/3yr042r

壹方天地 Uniworld

壹方天地Uniworld位於龍華區，主要分成A-E區5個主題區域以及一條長1,000米的步行街，面積達60萬平方米。每個主題區域均以不同顧客群為目標，如A區主打親子、B區主力招攬年青人、C區為國際零售和運動體驗、D區以文藝和生活為主，而E區則是大型超市。5個區域都有天橋或地下通道連貫，非常方便。

壹方天地 Uniworld

營業時間：1000-2200

地址：龍華區龍華街道景龍社區人民路4022號

交通：深圳4號綫龍華站A出口

查詢：https://bit.ly/424H4oe

深圳星河 World COCO Park

深圳星河World COCO Park於2018年9月開業，集多個餐飲和潮流品牌於一身。商場規分為地下兩層、地上4層及頂層花園，總面積約4萬平方米。商場內有多間餐廳，如主打南昌拌粉的「拌粉君」、手工製作即叫即蒸的「三津湯包」、全國有50多間分店的火鍋店「野妹」等。而商場內更設有星河寰宇IMAX影城，提供IMAX影院、VIP影院及充滿童趣感的夢幻親子兒童廳，戲院還打造了休閒書吧、茶飲區和電玩遊藝區等互動交流場所。

深圳星河World COCO Park

營業時間：周日至四1000-2200、周五至六1000-2230

地址：龍崗區五和大道與雅寶路交匯處

交通：深圳10號綫雅寶站C出口

查詢：http://www.cocopark.cn/

海岸城購物中心

海岸城購物中心自2007年年底開業，分為地上5層和地下2層。疫情期間，商場外牆翻新，往日正門旁邊的Line Friends Cafe變成奈雪の茶旗下的奈雪生活，除了有書店外和麵包店外，也有9間餐廳，當中包括奈雪品牌的台蓋。商場B1層在疫情期間新增了多間食肆，部分更是深圳第一間分店，例如「小吊梨湯」和來自順德主打雙皮奶的「仁信」。

海岸城購物中心

營業時間：周日至四1000-2200、周五至六1000-2230

地址：南山區后海文心五路33號

交通：深圳10號綫后海站E出口

查詢：http://www.coastalcity.cn/indexNew.aspx

壹方城購物中心

壹方城購物中心位於深圳寶安區，共有8層，總面積達36萬平方米。商場以「山」和「水」當設計概念，引進了4百多個品牌，主力店有日本連鎖家居品牌NITORI、複合型城市人文書店覔書店，單單是餐廳就有約4份之1，另外還有兒童商場和大型影院，符合不同人士需求。

壹方城購物中心

營業時間：1000-2200

地址：寶安區新安街道新安湖社區新湖路99號深圳前海

交通：深圳1號綫寶安中心站F出口

查詢：https://bit.ly/3T4m9gM

萬象天地

萬象天地是文青集中地，第一次去必定要到商場正門的巨型大象「Bubblecoat elephant」打卡。商場有10座全新獨棟旗艦店，包括國際時尚、特色餐飲、兒童天地、人文生活，約有近300個店舖、逾1,000個品牌進駐，其中約30%的品牌是首次進駐深圳。商場引進了發展商首個自運營人文劇場等獨特業態及品牌，為深圳消費者構建了獨立的生活方式體驗。

萬象天地

營業時間：周日至四1000-2200、周五及六1000-2230

地址：南山區南頭探南大道9668號

交通：深圳1號綫高新園站A出口

查詢：https://bit.ly/3ysRAYI

金光華廣場

金光華廣場是深圳首家地鐵無縫接口商場，共有地下3層與地上8層。雖然交通非常便利，不過根據YouTuber「金家人強國實況」最近實地考察，周末下午商場內，服裝和珠寶店確人流寥寥可數。

「金家人強國實況」YouTube截圖

「金家人強國實況」YouTube截圖

金光華廣場

營業時間：周日至四1000-2200、周五及六1000-2230

地址：深圳市羅湖區人民南路2028號

交通：深圳1號綫國貿站A出口

查詢：http://www.kingglory.com.cn/index.asp

深業上城

2018年開幕深業上城可謂網紅打卡熱點，商場劃分為生活體驗街、時尚購物街、Loft小鎮等。當中要提到，最受網民歡迎的便是「Loft小鎮」，Loft小鎮的建築物色彩斑爛，不少網紅都會特地前往打卡，尤其是橫跨兩邊建築物的天橋就更有特色。

圖片來源：IG@vittyartyfarty

圖片來源：IG@lililee_1231

深業上城

營業時間：1000-2200

地址：深圳市福田皇崗路5001號

交通：深圳3號綫蓮花村站C1出口步行約15分鐘

前海立橋城購物中心

由香港立橋金融集團和兆邦基集團聯合打造的深圳Well Link City立橋城購物中心，集購物、餐飲、兒童、休閒娛樂等於一身。商場由B2到L3層，一共設置了5層商業樓層，分別以活力時尚、奢華演繹、夢想家園、歡愉樂享、創意生活作主題。同時匯聚了咖啡店、兒童成長中心、精品超市、服飾和化妝品等。

前海立橋城購物中心

營業時間：0930-2200

地址：深圳市南山區東濱路與月亮灣大道交叉路口

交通：地鐵9號綫怡海站C出口步行約600米